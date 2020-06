Apple: ‘Handwasfunctie al jarenlang in ontwikkeling’

Handenwasfunctie al jarenlang in ontwikkeling

De handenwasfunctie in watchOS 7 is eigenlijk heel slim. Als je staat te handen wrijven van spanning, of omdat je het koud hebt, zal de Apple Watch dit niet als handen wassen detecteren. Is er echter duidelijk het geluid van een waterstraal of lopende kraan te horen, dan zal de functie wel in actie komen. Dankzij het coronavirus is het de bedoeling dat we onze handen kapot wassen en bij voorkeur 20 seconden bij de wasbak bezig zijn met inzepen. Het lijkt daarom wel heel toevallig dat Apple deze functie juist nu aankondigt. Het is echter geen reactie op het coronavirus, zegt Apple. Er werd al jarenlang aan gewerkt.



Een echt goede timing is het bij nader inzien overigens niet, die handenwasfunctie. Apple kondigt het nu aan, maar voordat iedereen ermee aan de slag kan is het alweer september of oktober, als het coronavirus hopelijk over het hoogtepunt heen is. Apple’s vice-president Kevin Lynch vertelde in een interview met TechCrunch dat er jarenlang aan is gewerkt, met vallen en opstaan. Er wordt gebruik gemaakt van drie aanwijzingen die erop duiden dat je handen aan het wassen bent:

De versnellingsmeter in de Apple Watch merkt op of je typische handbewegingen maakt, die horen bij het wassen van je handen. Dit kan verschillend zijn per persoon en per methode. Het gaat hier echter om de beweging.

in de Apple Watch merkt op of je typische handbewegingen maakt, die horen bij het wassen van je handen. Dit kan verschillend zijn per persoon en per methode. Het gaat hier echter om de beweging. De microfoon in de Apple Watch luistert of er geluid van stromend water te horen is. Dit is niet zo heel eenvoudig, omdat energiebesparende kranen minder watergekletter laten horen. Bovendien zet een milieubewuste gebruiker de kraan liever uit tijdens het inzepen.

te horen is. Dit is niet zo heel eenvoudig, omdat energiebesparende kranen minder watergekletter laten horen. Bovendien zet een milieubewuste gebruiker de kraan liever uit tijdens het inzepen. Daarnaast let de microfoon op het geluid van zeep. Dit is volgens Apple een heel specifiek geluid, dat je alleen krijgt als je je handen aan het inzepen bent.

Jarenlange research moet ervoor zorgen dat de functie moeiteloos werkt. Maar let op: het werkt alleen op de Apple Watch Series 4 en nieuwer.

Een interessante vraag is of de Apple Watch ook in staat zal zijn om COVID-19 te detecteren. Apple zegt dat er geen onderzoek wordt gedaan in die richting, maar dat ze wel onderzoekers ondersteunen die hiermee bezig zijn. Apple’s vice-president voor gezondheid, Sumbul Ahmad Desai, vertelde in het interview:

While we haven’t studied specifically how Apple Watch can track COVID, we’re happy to support the research the medical community is doing. We really support their initiatives by enabling our colleagues in the space, and we’re excited to see what they learn.

Verder benadrukt Apple dat er functies zijn die juist nu van pas komen. Zo kunnen artsen op afstand de ECG vzn een patiënt uitlezen, zonder dat ze bij de patiënt op bezoek hoeven te gaan. Zo wordt het risico op besmetting verkleind.

Handen wassen bij thuiskomst

De richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en veel lokale gezondheidsdiensten schrijven voor dat je minimaal 20 seconden je handen moet wassen, om verspreiding van het virus te voorkomen. watchOS 7 in combinatie met de Apple Watch Series 4 of nieuwer start een 20 seconden durende timer met animatie. Stop je te vroeg, dan waarschuwt de Apple Watch dat je nog even moet doorzetten. Het is de eerste keer dat een dergelijke functie beschikbaar komt op een wearable. En ook de achterliggende techniek met gebruik van sensoren, microfoon en machine learning op het apparaat zelf, is vrij uniek.

De Apple Watch kan je ook waarschuwen dat je je handen moet wassen zodra je thuiskomt. En je kunt ook instellen dat je een herinnering krijgt om elk uur je handen te wassen. De Gezondheid-app op de iPhone laat zien hoe vaak en hoe lang je je handen hebt gewassen. Er zit ook informatie in over het belang van handen wassen. Je privacy blijft overigens gewaarborgd: het geluid van het handen wassen wordt niet opgenomen, dus ook niet de gesprekken die je voert tijdens het handen wassen. In iOS 14 heeft Apple nog een functie toegevoegd die van pas komt in tijden van COVID-19: de mogelijkheid om een Memoji met mondkapje te maken.

In onze tip over handen wassen met de Apple Watch lees je meer over deze nieuwe functie.