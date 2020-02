Gerucht: ‘Apple brengt iPad Pro-toetsenbord met trackpad in 2020 uit’

Volgens bronnen die op de hoogte zijn van de plannen van Apple, is het toetsenbord vooral bedoeld om de iPad beter te positioneren tegenover concurrenten. Het toetsenbord zou momenteel op het punt staan om in massaproductie te gaan. De meeste geruchten gaan er vanuit dat de iPad Pro in het voorjaar van 2020 een update krijgt, maar volgens dit nieuwe gerucht zou het toetsenbord pas later volgen. Dat zegt The Information. Mogelijk moeten er voor het trackpad aanpassingen in de software worden gedaan en het meest logische moment daarvoor is in september, met de komst van iPadOS 14.



Apple zou al jarenlang bezig zijn met een dergelijk iPad-toetsenbord. Er is onder andere gekeken naar een model met capacitieve toetsen, die zich gedragen als een mechanisch toetsenbord, maar die met sensoren werken.

Apple zou het toetsenbord willen maken van hetzelfde materiaal als het bestaande Smart Keyboard Folio van de iPad Pro. De indeling zou gelijk zijn aan die van de MacBook Air, dus met een trackpad en daarboven een toetsenbord.

Een trackpad betekent ook dat je de cursor nauwkeurig kunt aansturen. Momenteel regel je dit nog via de Toegankelijkheid, maar met een trackpad zou je veel nauwkeuriger kunnen richten dan met een vinger. Dit kan bij creatieve toepassingen handig zijn.

De iPad Pro 2020 zelf zou grotendeels hetzelfde uiterlijk kunnen krijgen als zijn voorganger, met een wat hoekige zijkant. Wel wordt er gesproken over een glazen achterkant en gebruik van een Mini LED-scherm. Andere specs zijn zoals verwacht: een A13X-chip en een schermgrootte van 11-inch en 12,9-inch. De camerabult zou voortaan vierkant kunnen worden, met een drielenzen-systeem zoals op de iPhone 11 Pro.