Alleen smartphone-gebruikers kunnen voortaan nog meedoen aan Burgernet. De officiële Burgernet-app verscheen al in 2013 en krijgt elk jaar wel weer een update. Het is bedoeld voor burgers die de politie willen helpen bij het melden en oplossen van misdrijven. In mei kregen alle deelnemers al een sms over het feit dat de sms- en spraakberichten gaan stoppen. Sindsdien is de Burgernet-app volgens de politie bijna 200.000 keer gedownload door nieuwe gebruikers. Ze kunnen worden opgeteld bij de 1,3 miljoen burgers die de app al op hun telefoon hebben.



Overstap naar de app is nodig omdat dit meer mogelijkheden biedt. Je kunt via de app bijvoorbeeld een foto naar de meldkamer sturen en de centralist heeft de mogelijkheid om een uitgebreider signalement te geven als er een gevaarlijke persoon rondloopt. De Burgernet-app bepaalt op basis van de locatie van het toestel of er een melding verschijnt. Een ander voordeel van de app is dat het mogelijk is om berichten gericht naar mensen in een bepaald gebied te sturen. Daarvoor geef je toestemming in de app. Wie niet de eigen locatie wil delen kan ook een vaste locatie opgeven. Registratie in de app of het opgeven van je telefoonnummer is niet nodig, wat je privacy nog beter waarborgt.

Wil je op de hoogte blijven van inbraken, berovingen, doorrijden na een aanrijding, vermiste personen en andere zaken waar de hulp van het publiek bij nodig kan zijn, dan kun je de app installeren. Deelname is anoniem, zonder dat je locatie wordt bijgehouden. En zie je zelf iets wat verdacht is? Dan kun je via de app rechtstreeks contact leggen met de politie. De politie verstuurt via de app ook AMBER Alerts wanneer een vermist kind in levensgevaar is. Verder kunnen vanuit de app berichten gedeeld worden op sociale media en WhatsApp, zodat je bijvoorbeeld je buurtpreventiegroep op de hoogte kunt houden. Naast de officiële app verscheen er in 2013 ook de onofficiële BurgernetNL-app, maar die is er alweer mee gestopt.