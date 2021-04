Het scheelt niet veel, maar de nieuwe 12,9-inch iPad Pro 2021 met Liquid XDR-scherm is wat dikker vergeleken met de Pro van vorig jaar. Veel mensen vroegen zich hierdoor af: past de oudere Magic Keyboard-hoes nog op de nieuwe iPad Pro? In een supportartikel bevestigt Apple dat vorige versie van de hoes gewoon werkt, al moet je geen dikke screenprotector op je iPad Pro plakken.



Tijdens het Spring Loaded-event kondigde Apple de tweede generatie van het Magic Keyboard voor de iPad Pro 12,9-inch aan. Qua functionaliteit zijn er echter geen verschillen tussen de oude en nieuwe variant. De zogenoemde tweede generatie is alleen meer op maat is gemaakt voor het nieuwe 12,9-inch iPad Pro 2021-model. Wanneer je de eerste generatie van de hoes gebruikt voor de 2021-variant van de 12,9-inch iPad Pro, kan het daardoor voorkomen dat de hoes niet goed dichtgaat. Dit kan helemaal het geval zijn als je een screenprotector gebruikt. Dit zegt Apple er over op de supportpagina:

The first generation of the Magic Keyboard (A1998) is functionally compatible with the new iPad Pro 12.9-inch (5th-generation) with Liquid XDR display. Due to the slightly thicker dimensions of this new iPad Pro, it’s possible that the Magic Keyboard may not precisely fit when closed, especially when screen protectors are applied.