Zoeksuggesties in App Store

Zoek je bijvoorbeeld ‘puzzle’, dan krijg je ook ‘kids’ en ‘blocks’ te zien in de Amerikaanse App Store. Bij het zoeken naar ‘photo’ geeft Apple de suggesties ‘collage’, ‘editor’ en dergelijke. De zoeksuggesties moeten het makkelijker maken om iets te vinden. Tik je op een van de suggesties, dan kun je nog dieper doorgaan met zoeken. Bij ‘music’ krijg je bijvoorbeeld ‘downloader’ en als je erop tikt krijg je de extra suggestie ‘offline’. Je kunt ook zoekbegrippen combineren, bijvoorbeeld ‘puzzle’, ‘jigsaw’ en ‘kids’ voor als je legpuzzels voor kinderen zoekt. Niet elke zoekactie levert meerdere suggesties op, maar het helpt je wel om gerichter te zoeken en het helpt je aan ideeën wat je nog meer zou kunnen zoeken.



De zoeksuggesties waren eerder maar voor een beperkte groep gebruikers te zien, als onderdeel van een test. Nu is de functie beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië, dus alleen in enkele landen waar Engels de voertaal is. In de Nederlandse en Belgische App Store hebben we de zoeksuggesties nog niet gezien.

Wat je wel te zien krijgt, ongeacht in welk land je zoekt, zijn de reclames op basis van zoekopdracht. Deze kun je niet uitschakelen en kunnen je op zich wel op het spoor brengen van een app die je niet kende. Maar de kans dat er een app met een groot marketingbudget (en een behoorlijk verdienmodel) achter zit, is aanwezig.

