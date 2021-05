1Password in de browser krijgt een grote update. Het gaat dan met name om de browserextensie voor Chrome en Firefox. Zo kun je daar ook Touch ID gebruiken om sneller in te loggen.

1Password is één van de populairste wachtwoordenapps en wordt onder Apple-gebruikers ook veel gebruikt. Het is om meerdere redenen verstandig om een wachtwoordenbeheerder te gebruiken, welke dat dan ook is. Als je ervoor kiest om 1Password te gebruiken, dan is het goed om te weten dat de browserversie een grote update krijgt met onder andere Touch ID en ondersteuning voor de donkere modus.



1Password in de browser met Touch ID en meer

Wat vooraf goed is om te weten, is dat de verbeteringen gelden voor de extensie in onder andere Chrome, Firefox en Edge. Voor Safari gebruikt 1Password een andere extensie, die al veel langer ondersteuning heeft voor onder andere Touch ID. De Safari-extensie maakt onderdeel uit van de desktop-app voor Mac.

De browserextensie ging voorheen door het leven als 1Password X, maar heet nu gewoon 1Password voor de browser. In een blogpost hebben de makers alle verbeteringen opgesomd, maar de belangrijkste en meest praktische toevoeging is de ondersteuning van Touch ID op Mac, Windows Hello op Windows-pc’s en biometrische verificatie op Linux. Dat betekent dat je rechtstreeks vanuit de browser bij het invullen van je gegevens op een website bijvoorbeeld je vingerafdruk kan gebruiken. Je hoeft dan dus niet meer je hoofdwachtwoord in te voeren. Om dit te kunnen gebruiken moet je ook wel de desktop-app geïnstalleerd hebben.

Andere verbeteringen zijn de ondersteuning voor de donkere modus en de verbeterde vensters bij het aanmaken en bewerken van logingegevens. Als je Mac op de donkere modus staat ingesteld, past 1Password in de browser zich automatisch aan. Dat matcht ook beter met websites die een donkere modus ondersteunen. Voor de popup vensters bij het aanmaken of aanpassen van je gegevens zie je nu meteen de gebruikersnaam, het wachtwoord, de website die erbij hoort en eventueel de tag die je toe kan voegen.

De nieuwste versie van de browserextensie van Chrome, Firefox en Edge wordt automatisch gedownload zodra je je browser opent. Heb je de extensie nog niet, dan kun je die hier ook nog downloaden. Wil je alle nieuwe functies nog eens op een rijtje zien, dan check je de releasepagina bij 1Password. Deze verbeteringen gelden dus niet voor de Safari-versie van 1Password, die al een aantal van de nieuwe functies had.