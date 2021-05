De meeste series op Apple TV+ zijn nog sterk Amerikaans georiënteerd. Maar er komt opnieuw een Nederlandse inbreng, na Sylvia Hoeks in ‘See’. Michiel Huisman krijgt een van de hoofdrollen in de actiethriller Echo 3.

Michiel Huisman in thriller Echo 3

Michiel Huisman speelde eerder internationale rollen in ‘The Flight Attendant’, ‘The Haunting of Hill House’ en ‘Game of Thrones’. De serie is geschreven door Academy Award-winnaar Mark Boal en is gebaseerd op de Israëlische thriller ‘When Heroes Fly’ door Omri Givon. Huisman speelt de rol van Prince, een van de leden van het Echo 3-team. Hij staat op het punt om te trouwen met wetenschapper Amber Chesborough, die op mysterieuze wijze zoek raakt aan de grens van Colombia en Venezuela. Samen met de broer van Amber, gespeeld door Luke Evans, probeert hij zijn verloofde terug te vinden in Zuid-Amerika.



Beide mannen hebben uitgebreide militaire ervaring en een ingewikkeld verleden. Afgelopen zomer tekende Apple al het contract voor ‘Echo 3’ met Oscar-winnaar Mark Boal, die we kennen van ‘The Hurt Locker’ en ‘Zero Dark Thirty’ en sindsdien wordt er gewerkt aan het samenstellen van de cast. Die is met de komst van Michiel Huisman nu compleet.

De serie bestaat uit 10 afleveringen, maar het is nog onduidelijk wanneer ‘Echo 3’ zal worden gefilmd en wanneer de release staat gepland. Huisman is nog bezig met ‘The Flight Attendant’ op HBO Max. Recent speelde hij ook in ‘Angela Black’ van Spectrum Original, ‘The Haunting of Hill House’ op Netflix en in de film ‘American Dream’.