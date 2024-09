Ruimtelijke foto’s maken is al langer mogelijk op de Apple Vision Pro. Maar niet iedereen beschikt over zo’n dure headset. Gelukkig kun je ook met de iPhone ruimtelijke foto’s maken, als je beschikt over het juiste toestel. In deze tip leggen we uit wat een Spatial Photo inhoudt en hoe je ze kunt maken en bekijken op de iPhone.

Geschikte toestellen voor ruimtelijke foto’s

Om een ruimtelijke foto te maken heb je het volgnede nodig:

Daarnaast kun je ruimtelijke foto’s maken met de camera’s in de Vision Pro. Hiervoor druk je op de knop bovenop de headset om de Capture-functie te starten. Vervolgens kun je kiezen voor een ruimtelijke foto of video. Nogmaals op de bovenste knop drukken zorgt ervoor dat de foto wordt gemaakt.

Ruimtelijke foto maken met de iPhone

Zo kun je een ruimtelijke foto maken met een geschikte iPhone:

Open de Camera-app en blader naar de optie Ruimtelijk. Deze bevindt zich in het rijtje Foto – Portret – Panorama. Kantel je iPhone naar landschapsweergave. Probeer niet te dicht bij de persoon of het object te staan en houd de camera zo stil mogelijk. Maak een foto zoals je gewend bent.

Ruimtelijke foto’s bekijken en delen

Ruimtelijke foto’s zijn alleen op de Vision Pro in 3D te bekijken. Op andere apparaten zoals de iPhone, iPad, Mac en Apple TV krijg je een 2D-weergave te zien. Je kunt ruimtelijke foto’s die je met de iPhone hebt gemaakt naar een Vision Pro-bezitter sturen en deze persoon krijgt dan wel weer het 3D-effect te zien.

Om een ruimtelijke foto te bekijken op de Vision Pro ga je naar de Foto’s-app. Er is een apart onderdeel voor ruimtelijke foto’s en video’s aanwezig. Ook kun je je ruimtelijke foto delen met anderen, door AirDrop, iMessage, Mail en dergelijke te kiezen.

Ruimtelijke foto’s maken met apps van derden

Met third party-apps zoals Spatialify kun je ook zorgen dat je foto’s het mooie 3D-effect hebben. Deze apps bieden vaak nog wat meer functies dan de Camera-app van Apple, zoals het maken van ruimtelijke video’s in 4K-resolutie. De Camera-app gaat momenteel niet verder dan 1080p. Spatialify heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om een ‘wigglegram’ te maken, waarbij je een wiebeleffect krijgt. Je kunt in deze app ook de ruimtelijke foto’s op je toestel bekijken met behulp van parallelle weergave of anaglyf (een stereofoto waarbij twee aparte beelden over elkaar worden getoond: een rood beeld voor het linkeroog en een cyaan beeld voor het rechter). Je kunt van uit de app ook meteen foto’s streamen naar AR-brillen en de foto’s exporteren naar gangbare 3D-formaten voor gebruik op verschillende VR-headsets.

Ook in dit geval heb je voor het maken van ruimtelijke foto’s minimaal een iPhone 15 Pro (Max) nodig.

Heb je een andere iPhone die niet geschikt is voor ruimtelijke foto’s, dan kun je wel experimenteren met 3D-foto’s. Dit is al veel langer mogelijk, bijvoorbeeld in 2018 toen Facebook portretfoto’s in 3D mogelijk maakte. En er zijn in de loop van de tijd ook al verschillende iPhone-apps voor verschenen zoals Seene, Parallax, 3D Photo Creator en de 3D-foto’s van Tadaa. Dit werkt meestal door het lossnijden van een object, waarna je de achtergrond een beetje laat bewegen. Het lijkt dan net of het object in de ruimte zweeft, vóór de achtergrond, net zoals het parallax-effect van sommige wallpapers.