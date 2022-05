Wdgts voor iOS en macOS widgets

Helaas kan de Wdgts-app nog geen interactieve widgets op de iPhone laten zien, omdat dit nog niet is toegestaan. Maar in de menubalk van macOS kun je wel (deels) interactieve widgets toevoegen en gebruiken. De app werd vorig jaar opnieuw gebouwd, met nieuwe widgets voor je iOS-beginscherm en een macOS-versie voor de menubalk. Sinds een paar dagen zijn die laatstgenoemde widgets interactief. Maar wat kun je ermee?



Ten eerste: Wdgts is een betaalde app. Je kunt drie widgets proberen (Calculator, Converter en Today) maar als je het volledige uit de app wilt halen zul je moeten betalen. Voor een tientje kun je de app ‘levenslang’ gebruiken. Er zijn ook kortere opties, voor als je je niet zo lang wilt vastleggen. Betalende gebruikers krijgen een paar extra widgets erbij: Clips, On This Day, ScratchPad, Zones en Music. In totaal heb je dan 8 widgets om in je Mac -menubalk te zetten; erg veel is het niet.

De widgets tonen realtime informatie en zijn interactief. Door de cursor over de widget te bewegen kun je acties uitvoeren. Toch zijn die mogelijkheden nog steeds wel wat beperkt. Zo moet je toch echt de calculator openen om lekker te kunnen rekenen. Er verschijnt dan een pop-up die over je huidige venster heen gaat. De beloofde “perform actions inside the menu bar app without losing your context” werd wat ons betreft niet helemaal waargemaakt. De valuta-omrekenhulp Converter kan eventueel wél handig zijn als je de Bitcoin of de koers van andere (crypto)valuta in de gaten wilt houden. Je kunt er uiteraard ook gewoon de euro- of dollarkoers mee in de gaten houden en ziet de waarde veranderen zonder dat je erop hoeft te klikken. Dit werkt natuurlijk alleen als de items in jouw menubalk constant zichtbaar zijn. Worden ze automatisch ingeklapt, dan zie je ze alsnog niet. Een pluspunt is dat je de widgets ook kunt toevoegen aan het Berichtencentrum en aan de desktop, of kunt openen met een zelfgekozen shortcut.

Je kunt Widgts 3 dagen gratis proberen. Een jaarabonnement kost €6,99 en een ‘levenslang’ abonnement kost €9,99. Het is te hopen dat apps zoals deze onverbodig (of in ieder geval functioneler) worden door verbeteringen in macOS en iOS. Tijdens de keynote van WWDC 2022 weten welke nieuwe functies eraan zitten te komen!