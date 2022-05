We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: The Essex Serpent

In The Essex Serpent zien we hoe de kersverse weduwe Cora Seaborne (Claire Danes) naar Essex vertrekt om een mythische slang te onderzoeken. Ze vormt daar een verrassende band met de lokale pastoor (Tom Hiddleston), een knappe en welbelezen verschijning die sceptisch is of het monster wel bestaat. Hij probeert de bevolking tot rust te manen. Ondertussen probeert Cora de bevolking met wetenschappelijke argumenten te overtuigen. Maar als de ene na de andere tragische gebeurtenis plaatsvindt, gaat de bevolking denken dat Cora het monster naar hun vissersdorp heeft gebracht.

Surge

Te zien bij: CineMember

Joseph werkt als veiligheidsambtenaar op een vliegveld in Londen. Een tergend burgerlijk bestaan vol met hoofdpijn, gezeur en irritante mensen. Wanneer Joseph aan het zoveelste etentje zit met zijn ouders, knapt hij. Na een glas kapot gebeten te hebben, strompelt hij met zijn mond vol bloed naar buiten. Hij besluit zijn leven over een andere boeg te gooien en wordt bankovervaller. Door de beweeglijke camera en opzwepende soundtrack worden we meegesleurd in het hoofd van Ben Whishaw, die een fraai staaltje ‘method acting’ weet neer te zetten. Was te zien bij Sundance en op de filmfestivals van Berlijn en Gent. Nu bij jou in de huiskamer.

The Quest (S01)

Te zien bij: Disney+

The Quest is een grensverleggende competitieserie waarin acht echte tieners in de fantastische, fictieve wereld van Everealm worden gedropt. Zij moeten een koninkrijk redden door een oude profetie te vervullen. Tijdens de achtdelige serie worden deze helden ondergedompeld in een fantasiewereld die tot leven komt, vol met kastelen, vorsten, etherische schikgodinnen en een tovenares die uit is op vernietiging en macht.

Sneakerella

Te zien bij: Disney+

Deze pop/hiphop musicalfilm komt vanuit de studio achter de megahits, zoals ‘Descendants’, ‘High School Musical’ en ‘ZOMBIES’. Het speelt zich af in de bruisende street-sneaker-subcultuur van New York City en geeft een eigentijdse draai aan het klassieke sprookje “Assepoester”. El, een aspirant-sneakerontwerper uit Queens, werkt als winkelmedewerker in een schoenenwinkel en houdt zijn creatief talent voor iedereen verborgen. Maar de vonken slaan over na een ontmoeting met Kira King, de dochter van een sneaker-Koning en een echte Manhattan Princess Charming. Met een duwtje in de rug van zijn beste vriend en een vleugje magie raapt El de moed bij elkaar. Hij pakt zijn sneakers en volgt zijn dromen.

Cool Abdoul

Te zien bij: Netflix

Het waargebeurde verhaal van Ismaïl Abdoul, de Gentse bokser. Hij heeft maar één doel: de absolute top bereiken in de bokswereld. Hiervoor moet hij wel de juiste keuzes maken…

The Lincoln Lawyer (S01)

Te zien bij: Netflix

Topadvocaat Mickey Hallera uit L.A. is na een ongeluk aan de kant gezet. Hij start zijn carrière — en zijn bekende Lincoln — weer op als hij een moordzaak aanneemt.

Hacks (S02)

Te zien bij: HBO Max

Hacks onderzoekt een duister mentorschap dat ontstaat tussen Deborah Vance, een legendarische komiek uit Las Vegas, en een 25-jarige verschoppeling.

The Courier

Te zien bij: Amazon Prime Video

1962. Terwijl de Koude Oorlog de wereld bedreigt, gaat het leven van de onopvallende Britse zakenman Greville Wynne zijn gewone gang. Tot hij plots wordt gecontacteerd door de CIA en MI-6. Ze willen hem als spion naar Moskou sturen om contact te leggen met Sovjetofficier Penkovsky. Ondanks Grevilles totale gebrek aan ervaring, moeten de mannen samen geheime staatsinformatie het land uitsmokkelen. Een levensgevaarlijke missie én race tegen de klok, want de kans op een nucleaire confrontatie neemt elke dag toe… Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls is een nieuwe unscripted serie die superster en icoon Lizzo volgt, die op jacht is naar zelfverzekerde, bad-ass vrouwen om mee te doen aan haar wereldtournee. 10 hoopvolle vrouwen verhuizen naar het Big Grrrls House, waar ze moeten bewijzen dat ze hebben wat nodig is om samen met Lizzo voor een wereldwijd publiek op het podium te staan.

De Vrienden van Amstel Live (S14)

Te zien bij: Videoland

Registratie van de extra editie van dit muziekspektakel vanuit Ahoy. Diverse artiesten zorgen weer voor spetterende optredens in de grootste kroeg van Nederland.

The Worst Person in the World

Te zien bij: Pathé Thuis

Vier jaar uit het leven van Julie; een jonge vrouw die door de woelige wateren van haar liefdesleven en carrière navigeert. Als ze dertig wordt, besluit Julie meer uit het leven te halen en zet ze een punt achter haar stabiele relatie.

