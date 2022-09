Apple heeft de functie voor een gezamenlijke iCloud-fotobibliotheek in iOS 16 uitgesteld. In plaats van bij de release komt de functie nu op een later moment.

Apple liet in juni al weten dat sommige iOS 16-functies pas later beschikbaar zouden komen. Denk aan ondersteuning voor Matter, de Live Activities en de nieuwe HomeKit-architectuur. Tijdens de betaperiode zijn er geen extra functies uitgesteld, dus het leek er lange tijd op dat alles volgens planning uit zou komen. Maar helaas, Apple is nu blijkbaar toch genoodzaakt om een langverwachte functie uit te stellen: de gedeelde iCloud-fotobibliotheek.



Gedeelde iCloud-fotobibliotheek komt later in iOS 16-update

Apple laat op haar pagina weten dat de functie ‘later dit jaar beschikbaar’ komt. Met de functie kun je samen met een partner of familieleden een gezamenlijke fotobibliotheek maken. Dat is anders dan een gedeeld album, waarbij je foto’s stuk voor stuk moet uploaden op een aparte plek. Het voordeel van de gedeelde bibliotheek is dat foto’s en video’s automatisch toegevoegd kunnen worden, bijvoorbeeld als jij en degene met wie je een bibliotheek deelt samen op de foto staan. Ook kun je vanuit de Camera-app kiezen waar je foto’s opgeslagen worden. Tot slot kan iedereen foto’s in de gedeelde bibliotheek bewerken.

Bekijk ook Gedeelde iCloud-fotobibliotheek in iOS 16 komt eraan - en dit is waarom het handig is Apple biedt je vanaf najaar 2022 de mogeljkheid om een gezamenlijke iCloud-foto­bibliotheek te maken. Iedereen kan foto's toevoegen en alle foto's van de anderen bekijken, ook als iemand anders ze heeft gemaakt. Dit moet je weten over de gedeelde iCloud-fotobibliotheek.

Het is nu nog de vraag wanneer Apple de functie precies uit gaat brengen. Apple heeft nog geen nieuwe datum bekendgemaakt voor wanneer de gedeelde iCloud-fotobibliotheek beschikbaar komt. Mogelijk voegt Apple het toe als onderdeel van iOS 16.1. Die update wordt in oktober verwacht, samen met iPadOS 16 en macOS Ventura. De gedeelde iCloud-bibliotheek komt ook voor die software-updates beschikbaar.

iOS 16 verschijnt aanstaande maandag 12 september voor iedereen met een geschikt toestel. Tegelijkertijd wordt ook watchOS 9 uitgebracht. iPadOS 16 en macOS Ventura komen dus pas later beschikbaar.