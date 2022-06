Apple Music in iOS 16

De nieuwe functies en verbeteringen horen officieel bij de Muziek-app, maar sommigen zijn alleen te gebruiken voor Apple Music abonnees. Veel functies zijn niet door Apple aangekondigd en zijn ontdekt door testers. Misschien kende je ze nog niet!

#1 Volgorde van nummers in afspeellijsten sorteren

Er zijn van die functies waarvan je je afvraagt waarom dat niet allang kon. Dit is er zo één. Vanaf iOS 16 kun je eindelijk bepalen hoe de nummers in je afspeellijsten worden gesorteerd. Voorheen werd een nieuw toegevoegd nummer gewoon onderaan gezet. Je kon dit wel handmatig aanpassen, maar voor grote afspeellijsten is daar geen beginnen aan.

Vanaf iOS 16 kun je afspeellijsten sorteren op titel, artiest, album, releasedatum en nog gewoon de klassieke manier op basis van toevoeging. Het laatstgenoemde kan nu zowel oplopend als aflopend. Je kunt dit altijd nog wijzigen en de originele volgorde blijft gewoon bewaard.

#2 Favoriete artiesten en verbeterde Apple Music aanbevelingen

Vreemd genoeg is dit de enige functie die Apple op haar website noemt. Vanaf iOS 16 kun je artiesten als favoriet markeren. Hierdoor krijg je betere meldingen bij nieuw uitgebrachte muziek. Ook je algemene aanbevelingen worden volgens Apple beter, maar wij hebben nog niet in de praktijk kunnen zien hoe het is verbeterd.

Je markeert een artiest als favoriet op de artiestenpagina in Apple Music. Daar is nu een ster-symbool verschenen. Er is (nog) geen manier om alle artiesten te bekijken die je als favoriet hebt gemarkeerd. Mogelijk voegt Apple dit later nog toe.

#3 Nummers slepen naar de wachtrij

Deze handige functie werd ontdekt door testers en wij vinden dat iedereen ‘m moet kennen. Vanaf iOS 16 kun je nummers slepen naar de wachtrij. Houd hiervoor je vinger kort ingedrukt op een nummer of album en sleep deze naar de balk met het huidige nummer. Je kunt tijdens het slepen ook op extra nummers tikken om deze ook toe te voegen. Laat los boven het huidige nummer en het wordt toegevoegd aan de Apple Music wachtrij.

#4 Samen naar Apple Music luisteren via Berichten en SharePlay

Eén van de grotere functies in iOS 16 is SharePlay voor iMessage. Zo kun je met je groepsgesprek allerlei content delen. Ook Apple Music werkt hiermee samen. Je kunt dan tegelijkertijd muziek luisteren terwijl je met elkaar aan het chatten bent. Kiest iemand een nieuw liedje, dan hoort iedereen dat gelijktijdig. Ideaal voor wanneer je met je vriendengroep eindelijk naar dat ene nieuwe album kunt luisteren waar jullie al tijden op wachten!

#5 Nieuw widget voor je toegangsscherm

Ook het iOS 16 toegangsscherm gaat flink op de schop. Naast de nieuwe lock screen widgets, is er ook een vernieuwd Muziek-app widget voor het toegangsscherm. Hij is nu veel kleiner en bevindt zich onderin het scherm in plaats van bovenin. Je ziet nog steeds welk nummer er speelt, hoe ver je in het nummer bent, wie het zingt en van welk album het komt. Gek genoeg kun je niet meer vooruitspoelen, maar misschien voegt Apple dat in een latere beta nog toe.

#6 Aangepast design van de iOS 16 Muziek-app

Apple heeft ook wat kleine wijzigingen gedaan aan het ontwerp van de Muziek-app. Je vindt ze vooral in het scherm met je huidige nummer. De balken voor het volume en voortgang in het nummer zijn strakker geworden. Je ziet hier geen bolletje meer om de huidige ‘selectie’ aan te geven. Als je met je vinger de balken bedient, wordt de balk dikker om je beter te laten zien wat je doet. Een kleinere wijziging vind je tijdens het zoeken van nummers. De hoeken van albumhoezen zijn wat meer afgerond.

#7 Verbeterde werking tussen de Muziek-app en HomePods

Ten slotte een verbetering voor mensen met meerdere HomePods. Als je in iOS 15 muziek afspeelt op een HomePod, maar daarna wisselt naar een andere HomePod, wordt de muziek van de oorspronkelijke HomePod naar de nieuwe HomePod gestreamd. Dat is vervelend als je op de oorspronkelijke HomePod iets anders wil afspelen.

Vanaf iOS 16 kun je wisselen van HomePod waarna de oorspronkelijke HomePod meteen beschikbaar is voor andere muziek. In plaats van dat de oorspronkelijke HomePod naar de nieuwe HomePod streamt, wordt de muziek nu gewoon rechtstreeks vanaf de nieuwe HomePod afgespeeld. Het is een wat verwarrende situatie, maar het komt erop neer dat het wisselen tussen HomePods eenvoudiger is geworden.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook onze overzichten met de beste iOS 16 functies én de beste iOS 16 details en ontdekkingen. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De publieke releasedatum van iOS 16 staat gepland voor dit najaar. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.