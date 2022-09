iCulture Vandaag: dit was woensdag 28 september 2022

We kijken vandaag naar de nieuwste AirPods Pro’s, want die hebben een oplaadcase waar een verborgen antenne in lijkt te zijn verwerkt. Handig, want zo kun je ze nog makkelijker terugvinden. Ook leggen we uit hoe je het volume op de AirPods aanpast door te vegen. Maar we bespreken in één moeite ook nog even hoe het op de andere AirPods-modellen werkt. En wat kosten reparaties van de AirPods eigenlijk? Meer dan je denkt! Dit en meer vandaag op iCulture.nl.



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Apps