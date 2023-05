Afgelopen najaar bracht Apple voor het eerst de nieuwe HomeKit-architectuur update uit, maar dat verliep niet bepaald soepeltjes. Er kwamen talloze problemen aan het licht en Apple besloot die update terug te trekken, om deze bij iOS 16.4 eind maart weer opnieuw uit te brengen. Van grote problemen is geen sprake, maar toch duiken er af en toe nog wat HomeKit-bugs op. Lost de software-update 16.5 voor de HomePod dit op?



HomePod software-update 16.5 beschikbaar

De HomePod en HomePod mini fungeren standaard als woninghub voor je woning en zijn verantwoordelijk voor de automatiseringen en dergelijke. Maar bij een aantal gebruikers zijn er onlangs wat problemen bij op locatie-gebaseerde automatiseringen. Daardoor wordt niet de locatie van iedere HomeKit-bewoner goed herkend. Ook lijken er wat meer problemen te zijn met HomeKit-camera’s die vaker voor korte tijd offline zijn, terwijl niet duidelijk is waardoor dit komt. Wellicht dat Apple deze of andere problemen met de nieuwe HomePod software-update 16.5 opgelost heeft. In ieder geval lijkt het er wel op dat Apple de Thread-versie verhoogt heeft naar versie 1.3.0.

In ieder geval heeft Apple in deze software-update weer de prestaties verbeterd en wat bugs gefixt. In de releasenotes staat namelijk:

Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

Zodra er meer bekend is over vernieuwingen, werken we dit artikel verder bij.

HomePod software-update 16.5 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik rechtsboven op de knop met de drie stipjes. Kies voor Woninginstellingen en selecteer eventueel de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

