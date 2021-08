Signal-chats verdwijnen vanzelf

De nieuwe functie bespaart opslagruimte en beperkt de gespreksgeschiedenis, waardoor de Signal-app overzichtelijk blijft. Ook loop je zo minder risico als je je toestel verliest. In een blogposting legt Signal uit dat veel vertrouwelijke gesprekken die je voorheen in een park, café of koffietentje voerde, tegenwoordig plaatsvinden in chatapps. Niet elke onthulling en elk emotioneel momentje hoeft echter bewaard te blijven, omdat je er later niet meer aan herinnerd wilt worden. Maar vaak blijven die gesprekken ‘eeuwig’ bestaan, in de gespreksgeschiedenis van een app op andermans toestel. Vandaar dat het nu mogelijk is om berichten standaard te laten verdwijnen.



Met verdwijnende berichten blijft je gespreksgeschiedenis opgeruimd. Schakel je het in voor een gesprek, dan zal het bericht aan de kant van de verzender én ontvanger na een zelf gekozen tijd worden gewist. Uiteraard is het nog steeds mogelijk dat iemand een foto van het scherm maakt, voordat het bericht verdwijnt. Het is dan ook niet zozeer bedoeld om bewijsmateriaal te verdoezelen, maar om te zorgen dat je onbezorgd je hart kunt luchten, omdat je weet dat de berichten toch vanzelf verdwijnen en omdat je de ander vertrouwt dat niet alles wordt vastgelegd. Raak je je toestel kwijt of moet je onder druk van de autoriteiten je toestel ontgrendelen, dan kan een vreemde niet je eerdere gesprekken zien.

Instelbare timer voor chats

Daarnaast is er nu een zelf te kiezen timer, zodat je per gesprek kunt aangeven na hoeveel tijd de berichten moeten verdwijnen. Dat kan 60 seconden zijn, maar ook 18 minuten of 4 weken. Je kunt het ook instellen voor de Note To Self-functie, zodat je een soort kladblok op meerdere toestellen hebt. Wat je daarin opschrijft verdwijnt ook na verloop van tijd, als je dat wilt.

Signal profiteerde erg van de ophef rondom WhatApp, nadat deze berichtendienst aankondigde om buiten de EU voortaan data met Facebook te gaan delen. Dat blijkt uit cijfers van Sensor Tower. Signal zag in de eerste vier maanden van 2021 het aantal downloads van nieuwe gebruikers stijgen met 1200 procent naar 64,4 miljoen, terwijl Telegram een groei van 98 procent zag naar 161 miljoen.

De aantallen geven aan dat Signal weliswaar flink is gegroeid, maar dat Telegram toch een stuk groter is. Vooral in januari was er een flinke groei bij Signal, wat waarschijnlijk veroorzaakt werd door aanbevelingen van Elon Musk en Edward Snowden. Daarna zakte het enthousiasme voor Signal weer in en bleek de meerderheid toch eerder voor Telegram te kiezen.