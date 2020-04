Zo trap je niet in dure in-app abonnementen

Fleeceware-apps

Volgens Apple zijn in-app abonnementen dé manier om een duurzame business op te bouwen als appontwikkelaar. Je krijgt maandelijks inkomsten en dat motiveert om je app regelmatig bij te werken. Maar er wordt ook misbruik van gemaakt en die apps blijken gewoon door het reviewproces van Apple te komen. Sophos ontdekte er meer dan dertig. Ze blijken volgens openbaar beschikbare gegevens zo’n 3,6 miljoen keer te zijn geïnstalleerd. Officiële cijfers geeft Apple niet, maar het bedrijf profiteert er wel van mee door 30 procent van de omzet te innen.



Het gaat bijvoorbeeld om louche horoscopen en waarzeg-apps, maar ook gezichtsfilter-apps die zonder blikken of blozen 450 euro per jaar incasseren. Bij afrekenen per week kan het nog duurder uitvallen: er zijn apps die 10 euro per week in rekening brengen. In september 2019 waarschuwde Sophos al voor fleeceware op Android. Deze zijn al bijna 600 miljoen keer geïnstalleerd via de Google Play Store.

Maar dergelijke apps komen ook door de controle bij Apple. Het speelt al geruime tijd, want in oktober 2018 schreven we al over deze scam-apps met dure betalingen. Apple verwijderde er destijds een hoop, maar ze glippen nog steeds binnen. Apps die Sophos ontdekte zijn bijvoorbeeld Seer App, Selfie Art, Palmistry Decoder, Lucky Life en Picsjoy. Ze voorspellen je toekomst aan de hand van horoscopen of andere dubieuze methoden, zetten je foto om naar een cartoon of laten zien hoe je er als oudere persoon uit gaat zien. Als jij wekelijks €8,99 aan dergelijke apps wilt uitgeven is dat natuurlijk je eigen keuze, maar je voelt al wel aan dat het niet in verhouding staat tot het gebodene.

Gratis proefversies van 3 dagen

Het gaat om gratis proefversies van apps met ultrakorte probeerperiodes van soms maar 3 dagen. Als je niet oppast blijk je een duur abonnement te hebben afgesloten. De app verwijderen lost het probleem niet op, want de in-app abonnementen lopen gewoon door. We pleitten daarom al eens voor het stopzetten van dergelijke kosten op het moment dat je een app verwijdert. In plaats daarvan heeft Apple de lijst met lopende app-abonnementen goed verstopt, waardoor het opzeggen van een app-abonnement voor veel mensen een lastige klus is. Misleiding ligt dan ook op de loer en dat is precies waar de kwaadwillende appmakers gebruik van maken.

Sophos noemt deze apps fleeceware. “Fleeceware-apps zijn officieel niet schadelijk, maar ze zijn onethisch en maken gebruik van sluwe technieken”, aldus Sophos. Via agressieve advertenties proberen de makers je over te halen om de apps te installeren. De 5-sterrenrecensies in de App Store zijn meestal nep.

Wat kun je doen?

Helaas kun je niet vooraf zien of een app er een onethisch businessmodel op nahoudt. Maar er zijn wel wat signalen die je meteen duidelijk maken dat een ontwikkelaar niet de beste bedoelingen heeft:

Je moet al meteen na installatie een gratis proefabonnement afsluiten. Zo’n gratis periode gaat vervolgens over in een betaald abonnement.

De app is zonder extra aankopen helemaal niet te gebruiken.

De app heeft allerlei pop-ups die je naar het betaalmodel lokken.

De kosten per week of per maand staan niet in verhouding tot het gebodene. Zo zijn er kleurboeken-apps die met gestolen content toch 5 tot 10 euro per week durven te vragen.

De genoemde prijs geldt per week, waardoor het best redelijk lijkt. Maar elke week een euro is toch op jaarbasis €52 en dat is alleen redelijk als de app echt héél veel te bieden heeft.

De genoemde week- of maandprijs lijkt heel goedkoop, maar geldt alleen als je een jaarabonnement afsluit.

Denk bij het afsluiten van een gratis proefabonnement dus goed na hoeveel het over een langere periode gaat kosten en of je dat wel waard vindt. En zorg ervoor dat je op de hoogte bent hoe je App Store-abonnementen kunt opzeggen. Meer informatie vind je in deze blogposting van Sophos.