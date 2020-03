In iOS 14 kun je meteen van uit Apple Kaarten kijken waar de dichtstbijzijnde Apple Store is en meteen checken of je langs kunt komen bij de Genius Bar. De info wordt flink uitgebreid.

Apple Kaarten in iOS 14

Eerder schreven we al dat Apple plannen had om van Apple Kaarten een soort reisgids te maken. Dat bleek uit vacatures, waarin naar reislustige medewerkers werd gezocht. Zij moeten zorgen dat er in Apple Kaarten straks lijsten met leuke plekjes te vinden zijn, zodat je weet waar je geweest moet zijn. Maar er komt nog meer aan. Apple zou namelijk ook van plan zijn om de informatie over de Apple Stores toe te voegen. Je ziet dan meteen of een bepaalde Apple Store scherm- en batterij-reparaties kan aanbieden en of het nog dezelfde dag klaar is.



Als je nu naar de Apple Kaarten-app gaat en zoekt naar de dichtstbijzijnde Apple Store, dan zie je vooral dat ‘ie gesloten is. Je ziet ook adres, telefoonnummer, foto’s en de Today at Apple-sessies. Maar meer ook niet.

Daar kan in iOS 14 verandering in komen. Uit de code van iOS 14 blijkt dat er ook details over de beschikbaarheid van reparaties te zien zullen zijn. Je kunt kijken of er plek is bij de Genius Bar. Verder toont de app of er Trade In (inruil) beschikbaar is.

Deze info zou ook beschikbaar kunnen komen voor sommige Apple Authorized Service Providers (AASP). Deze bedrijven zijn dan te herkennen aan een vinkje. Verder komt er nog meer informatie in Apple Maps, bijvoorbeeld plekken waar ruimte is voor stelletjes, waar je korting voor kinderen kunt krijgen en waar je een afgescheiden ruimte kunt krijgen, als je bijvoorbeeld met een groep wilt eten zonder de andere gasten in het restaurant te storen. Ook heeft Apple plannen om in Apple Kaarten te laten zien welke bioscopen zijn voor zien van IMAX.

