Sebastiaan de With, maker van de Halide-app, heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de camera in de iPhone 12 Pro Max. Hij noemt de verbeteringen op het gebied van fotografie "mind-blowing". Maar op de vergelijkingsfoto's met de iPhone 12 is het verschil niet altijd duidelijk te zien.

Halide-maker over de Pro Max-camera

Sebastiaan de With is niet alleen fotograaf en wereldreiziger, maar is ook één van de twee mensen achter Halide. Deze fotografie-app loopt altijd voorop om het maximale uit de iPhone-camera te halen. Nu de nieuwe toestellen op de markt zijn, is het ook weer tijd voor de traditionele bespreking hoe de cameratechnologie is verbeterd. Sebastiaan gaat in op de verbeteringen in de 6,7-inch iPhone 12 Pro Max, het toestel met de meest geavanceerde camera van dit jaar. Zo is er een 47% grotere sensor, waardoor er meer licht kan binnentreden, met als resultaat minder ruis en scherpere foto’s.



Foto’s bij daglicht laten eigenlijk weinig verschil zien tussen de iPhone 12 (Pro) en de iPhone 12 Pro Max, maar bij slechte lichtomstandigheden merk je goed waarom je voor het grote model hebt gekozen. De Pro Max beschikt bijvoorbeeld over nieuwe sensor shift-technologie voor optische beeldstabilisatie op de groothoeklens. Dit werkt vooral goed bij slechte lichtomstandigheden en bij het gebruik van RAW. Op dit punt ligt de Pro Max mijlenver voor op de rest van de iPhone 12 familie.

Wat de sensor betreft: die is een flink stuk groter. Apple had meer pixels aan de sensor toe kunnen voegen, maar koos een andere richting. De individuele pixels, genaamd photosites, zijn groter. Zo’n grotere photosite kan meer licht vangen met als gevolg mooiere foto’s.

Maak je veel foto’s en heb je snel last van FOMO, dan denk je misschien dat je per se de iPhone 12 Pro Max moet hebben. Maar heeft eigenlijk alleen zin als je gewend bent om geavanceerde functies te gebruiken. Ben je iemand die meer dan de standaard Camera-app gebruikt, dan heeft de Pro Max een hoop te bieden. De resultaten zijn “mind-blowing”, vindt de maker van Halide. Je krijgt foto’s die voorheen alleen nog met speciale camera’s mogelijk waren, met sensors die vier keer zo groot waren. Je kunt goed belichte foto’s maken onder omstandigheden die je je een jaar geleden nog niet kon voorstellen. Vooral bij slechte lichtomstandigheden krijg je resultaten die voorheen op de iPhone nog niet mogelijk waren.

Je kunt de hele blogpost lezen als je meer details wilt weten. Je vindt er ook een hoop vergelijkende foto’s. Veel specificaties waren al bekend, maar Sebastiaan legt uit wat nou eigenlijk de voordelen zijn van al deze vernieuwingen, zodat je beter kunt besluiten of je het echt nodig hebt.