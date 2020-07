iOS 12.4.8 voor iPhone en iPad verschenen

Woensdagavond bracht Apple een reeks updates uit voor recente toestellen, waaronder iOS 13.6. Je kunt nu je iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod en Apple Watch bijwerken met de nieuwste firmware. Maar ook voor oudere toestellen is er nieuws: hiervoor zijn iOS 12.4.8 en beveiligingsupdates voor macOS Mojave 10.14.6 en macOS High Sierra 10.3.6 bijgekomen. Daarnaast is Safari 13.1.2 beschikbaar gesteld voor de oudere macOS-versies 10.13 en 10.14. Genoeg om te updaten dus, als je nog een collectie oudere Apple-producten hebt.



iOS 12.4.8 is verschenen voor de iPhone 5s en iPhone 6 (Plus). Deze bleven tot voor kort nog steken op iOS 12.4.7. Ook de iPad mini 2+3 en de eerste iPad Air kunnen ermee bijgewerkt worden. Hetzelfde geldt voor de iPod touch 6e generatie.

Veel nieuws zit er overigens niet in deze software-updates. Ze zorgen vooral voor een verbeterde beveiliging en stabiliteit. Apple blijft toestellen in ieder geval vijf jaar nadat ze uit de winkel zijn gehaald ondersteunen met updates, maar voegt na verloop van tijd geen nieuwe functies meer toe. Daarmee doet Apple meer voor de bezitters van oudere toestellen dan andere merken. Het is fijn dat dit gebeurt, want vooral iPads worden soms een jaar of tien gebruikt.

Zo kun je iOS 12.4.8 downloaden

Het installeren van iOS 12.4.8 gebeurt op dezelfde manier als je gewend bent: via Instellingen > Algemeen > Software-update kun je de update downloaden en installeren. Heb je nog iTunes op je Mac staan, dan kun je ook daarmee de update binnenhalen.

Voor de update van macOS Mojave kun je terecht bij ο£Ώ > Systeemvoorkeuren > Software-update. Heb je nog High Sierra draaien op je vintage Mac, dan kun je deze updaten via de Mac App Store.

In ons iOS-versie overzicht kun je zien welke versie voor jouw toestel geschikt is.