In België krijgen vijf providers vanaf 1 augustus tijdelijke 5G-licenties. De rechten voor het 5G-netwerk vervallen zodra de frequentieveiling rond is.

Het gaat om de frequenties in de 3,6- en 3,8GHz-band voor het 5G-netwerk. De Belgische providers Cegeka, Entropia, Orange, Proximus en Telenet mogen de frequenties gebruiken om alvast te testen met het ontwikkelen voor wanneer 5G de standaard moet worden.



Tijdelijke licenties voor het Belgische 5G-netwerk

Vanaf 1 augustus gaan de tijdelijke licenties in. We hoeven niet te vroeg te juichen, want dit zal waarschijnlijk niet betekenen dat er opeens een landelijke dekking komt. Er moet eerst nog getest worden met het netwerk en de achterliggende technologie. “Wel zijn de providers verplicht het radiospectrum te gebruiken,” zegt Michel Bellinghen, voorzitter van het BIPT tegen Data News.

Omdat de frequenties relatief hoog zijn zal dit netwerk vooral geschikt zijn voor specifieke gebieden zoals winkelcentra en drukke straten. De 3,5- en 3,8GHz band verhoogt de capaciteit op een druk netwerk. Lage frequenties, zoals 700MHz, zijn beter geschikt voor het platteland. Daarop moet dus nog worden gewacht.

Proximus laat weten dat er al concrete plannen zijn voor waar zij het 5G-netwerk al willen testen. Dat wil het bedrijf onder meer in de Antwerpse haven doen en op Brussels Airport. 5G is namelijk ook geschikt voor grote logistieke ondernemingen.

Frequentieveiling België ‘hopelijk’ binnen twee jaar afgerond

Hoe lang de tijdelijke licenties precies geldig blijven is nog onbekend. Het is tot de frequentieveiling rond is, maar dat duurt volgens Bellinghen nog wel minstens een jaar. Hij hoopt echter wel dat het binnen twee jaar klaar is. Na de afgeronde veiling begint de verdeling opnieuw en krijgen providers voor 20 jaar een licentie.

Overigens willen de providers in kwestie waarschijnlijk graag dat de veiling wordt afgerond. Ook de tijdelijke licentie kost ze geld. Elke provider moet 400 duizend euro per jaar betalen om het 5G-netwerk te mogen ondersteunen.

De tijdelijke licenties zijn vrijgegeven door het BIPT, de Belgische netwerkautoriteit. Hiervoor konden providers zich begin dit jaar aanmelden. Van de zes aanmeldingen is er één afgevallen. Welke dat is maakt het BIPT niet bekend. Wat ook onbekend is is de startdatum voor de Belgische frequentieveiling. Door politieke conflicten tussen deelstaten en de federale overheid kan het niet van start gaan.

Onlangs startte de 5G frequentieveiling in Nederland. In Nederland kennen we geen tijdelijke licenties voor 5G, maar Vodafone heeft officieel al een 5G-netwerk. Zij maken hiervoor gebruik van het 4G-netwerk waar al een vergunning voor verkregen was. Veel sneller is het niet, slechts 10% vergeleken met 4G.