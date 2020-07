Redesign voor zakelijke Gmail-app

Afbeeldingen van de vernieuwde Gmail lekten eerder al uit. Vlak daarna kondigde Google de geplande wijzigingen zelf aan in een blogpost. De nieuwe functies komen naar G Suite, de zakelijke tool voor professionals. Met het nieuwe design probeert Google wat meer in de richting van Slack te kruipen. Interessante bijkomstigheid is dat Slack ooit ontworpen is om e-mail te vervangen.



Het gaat om het grootste redesign van Gmail in jaren, waarbij alle werkgerelateerde tools worden samengebracht. Het gaat daarbij om drie belangrijke pijlers voor communicatie: e-mail, chatten en videoconferenties. Google’s oplossingen daarvoor heten Google Chat, Meet en Rooms. Google kondigt daarmee niet het einde van e-mail aan, maar vindt nog steeds dat e-mail centraal staat in het werk van veel mensen. Het kan alleen helpen als je er wat aanvullende tools bij hebt.

Chatten en vergaderen vanuit Gmail

Er komen aparte tabbladen voor Mail, Chat, Rooms en Meet. In het Chat-tabblad kun je meteen naar je chatgesprekken gaan, terwijl je in Rooms groepsgesprekken kunt voeren rondom bepaalde onderwerpen. Dit is vergelijkbaar met de kanalen in Slack. In Meet zie je komende Google Meet-vergaderingen en suggesties met welke mensen je contact zou kunnen opnemen. Het Meet-tabblad werd al in juni aangekondigd.

Eerder werd Google Chat naar de desktop gebracht en werd het makkelijker om vanaf je telefoon mee te doen aan meetings. Nieuw is dat je straks Google Chat kunt gebruiken vanuit de Gmail-app op je iPhone. Ook komt er een betere integratie van Google Drive in Chats, zodat je direct toegang hebt tot documenten terwijl je zit te chatten. Je kunt ook rooms met mensen buiten de organisatie starten. Verder kun je projecten beheren vanuit Gmail.

Er komen nog meer functies aan, zoals het forwarden van Chat-berichten naar je inbox en het doorzoeken van Chat-berichten vanuit Gmail. Je kunt ook je status op ‘Niet Storen’ zetten en out-of-office meldingen beheren. Heb je een lastige collega, dan kun je die uit een meeting gooien en verbannen, zodat hij/zij alleen nog kan meedoen op uitnodiging. Je kunt instellen welke deelnemers aan een meeting mogen presenteren en je kunt rooms vastzetten met een pin om ze sneller terug te vinden.

Preview voor G Suite

Later komt er ook nog de mogelijkheid om picture-in-picture te bellen vanuit Gmail. De nieuwe functies komen deze week alleen beschikbaar als preview voor G Suit-gebruikers. Voor het einde van het jaar moeten ze voor alle G Suite-gebruikers beschikbaar zijn. Onduidelijk is nog of consumenten met Gmail er op termijn ook gebruik van kunnen maken.

Sinds veel mensen zijn gaan thuiswerken heeft Google extra functionaliteit toegevoegd. Zo kwamen er nieuwe functies voor Meet en werd de tool gratis voor iedereen. Ook werd Hangouts Chat gewijzigd naar Google Chat.