Hideo Kojima: Connecting Worlds

Je kent Hideo Kojima wellicht van de Apple-keynote tijdens WWDC 2023, waarbij hij vooral de aandacht trok met een opvallend jack. En misschien ook het feit dat hij geen woord Engels sprak. Maar Hideo Kojima is veel meer: een legendarische Japanse computerspelontwerper van Konami. Hij is verantwoordelijk voor veelgeprezen spelreeksen als Metal Gear, Boktai en Zone of the Enders. Zijn liefde voor films is vaak zichtbaar in de games. In deze documentaire kruipen we in het brein van Kojima en ontdekken we hoe hij op het idee van Death Stranding kwam.