Handelaren denken een slaatje te kunnen slaan in de strijd rondom Epic Games en Fortnite. Op eBay zijn tientallen iPhones te vinden waarop de game Fortnite al is voorgeïnstalleerd.

iPhones met Fortnite voorgeïnstalleerd

Mocht je na alle ophef rond Fortnite nu pas besluiten om de game op je iPhone te gaan spelen, dan ben je te laat. Apple heeft Fortnite uit de App Store gehaald. Mensen die eerder al de game gedownload hadden kunnen gewoon blijven spelen. Heb je de game verwijderd, dan kun je via je eerdere aankopen de game opnieuw downloaden. Voor mensen die dit niet weten en nu wanhopig zijn geraakt omdat de game weg is, is er een oplossing: je koopt op eBay een iPhone waar Fortnite al op staat. Het kost je wel flink wat geld, want de bedragen lopen op tot wel $10.000. Veel biedingen krijgen de handelaren echter niet.



Zoek je op eBay naar ‘iPhone Fortnite installed’, dan krijg je honderden aanbiedingen van handelaren die een absurd hoge prijs willen voor hun toestellen. Eén ervan is een $10.000 kostende iPhone X. Anderen kosten een paar honderd tot een paar duizend dollar, zo ontdekte Business Insider.

Apple verwijderde de game niet op afstand van bestaande toestellen, dus iedereen die de game ooit gedownload had, kan gewoon blijven spelen.

Zo haal je je eerdere aankopen op:

Open de App Store-app op je iPhone. Tik rechtsboven op je accountfoto. Ga naar Aankopen, kies eventueel een account (als je deel uitmaakt van een gezin). Zoek naar ‘Fortnite’.

Natuurlijk zijn er nog genoeg andere oplossingen om Fortnite te kunnen spelen, zonder dat je duizenden euros hoeft uit te geven aan een iPhone met voorgeïnstalleerde game. Fortnite is crossplatform te spelen, dus je kunt ook op andere apparaten spelen. Een Android-toestel erbij kopen is echter niet de oplossing, want Fortnite is ook uit de Google Play Store gehaald. Er zijn ook tweedehands Android-toestellen op eBay te vinden, waarop Fortnite is geïnstalleerd, maar het aantal ligt veel lager – en de bedragen ook.

Het conflict draait om de vraag of Epic Games 15% tot 30% commissie aan Apple en Google moet afdragen voor in-app aankopen. Er lopen nu twee rechtszaken tegen respectievelijk Apple en Google, waarin het gaat om oneerlijke concurrentie.