LinkedIn aangeklaagd wegens uitlezen van iPhone-klembord

De eerste rechtszaak is een feit: in Californië heeft een man LinkedIn aangeklaagd vanwege het uitlezen van het klembord in iOS 14. De carrièrewebsite is eigendom van Microsoft.

LinkedIn: ‘Softwarebug’

Zelf claimde LinkedIn dat het om een softwarebug ging, waardoor het klembord per ongeluk werd uitgelezen. Adam Bauer denkt echter dat er meer achter zit en heeft in San Francisco een rechtszaak aangespannen omdat hij vindt dat LinkedIn zonder toestemming gevoelige persoonlijke informatie heeft verzameld. Bauer denkt dat LinkedIn niet alleen toegang had tot data van de iPhone, maar ook van apparaten in de buurt zoals een Mac. Apple-producten hebben namelijk een universeel klembord waar de functie Handoff gebruik van maakt.



De LinkedIn-app is slechts een van de vele die het klembord van de iPhone bleken uit te lezen. Dit werd ontdekt dankzij de nieuwe privacyfuncties in iOS 14. Soms gebeurde het uitlezen met kwade bedoelingen, soms ook niet. Apps zoals TikTok, AliExpress, Reddit, Apollo en LinkedIn laten een melding zien op het moment dat je de app opent. Bij de Nederlandse apps bleken Albert Heijn, Bol.com, NU en Marktplaats het klembord uit te lezen. AH en NU deden dat echter niet met opzet, lieten ze in een reactie aan iCulture lezen. Het gebeurde door frameworks van externe partijen. Veel bedrijven hebben het probleem opgelost in de eerstvolgende update.

Het is nog de vraag of de rechtszaak in de VS van start gaat. De federale rechtbank moet zich eerst nog ontvankelijk verklaren voor de klacht. Bauer vindt dat het uitlezen van het klembord een overtreding is van de wet en sociale normen volgens de Californische wetgeving. LinkedIn heeft nog niet gereageerd op de rechtszaak zelf, maar heeft een paar dagen geleden wel gezegd dat het uitlezen niet met opzet gebeurde. iOS 14 is nu ruim twee weken beschikbaar, mogelijk gaan er nog meer rechtszaken volgen.

Wil je meer weten over de nieuwe privacyfuncties in iOS 14, dan vind je hieronder een overzicht.