Weekend-kijktips: Cursed, Absentia, Suits en meer

Hierro (S01)

Te zien op: Ziggo

De ervaren rechter Candela Montes wordt overgeplaatste naar El Hierro, het kleinste en meest afgelegen van de Canarische Eilanden. Kort na haar aankomst wordt het lichaam van de jonge eilandbewoner Fran uit de zee gevist. Meer info.

Street Food Latin America

Te zien op: Netflix

In deze levendige documentairereeks vertellen Latijns-Amerikaanse chefs hun verhalen en geven ze hun heerlijke gerechten de smaak van traditie en innovatie. Meer info.

Official Secrets

Te zien op: Amazon Prime Video

Official Secrets van de Oscarwinnende regisseur Gavin Hood (Eye in the Sky) vertelt het waargebeurde verhaal van Katherine Gun (Keira Knightley). Een klokkenluider van de Britse geheime dienst die tijdens de aanloop naar de Irak-invasie in 2003, vertrouwelijke NSA-documenten lekte. Meer info.

Sanditon

Te zien op NPO Plus

Kostuumdrama van Andrew Davies, gebaseerd op een onafgemaakte roman van Jane Austen. er de curieuze inwoners van de badplaats Sanditon. Ook wekelijks te zien op NPO1, terwijl het complete seizoen op NPO Plus te vinden is.

Radioactive

Te zien op: Amazon Prime Video

Biografische film over Marie Curie, die onderzoek deed naar radioactiviteit. Gespeeld door Rosamund Pike, die momenteel voor Amazon werkt aan de tv-serie The Wheel of Time. In Radioactive volgen we het leven van Curie, die als eerste vrouw een Nobelprijs won. Sam Riley speelt de rol van echtgenoot Pierre en Anya Taylor-Joy is te zien als dochter Irene.

Jim Gaffigan: The Pale Tourist

Te zien op: Amazon Prime Video

Aan het einde van succesvolle wereldwijde stand-up tour begint Jim Gaffigan aan een schijnbaar onmogelijke zoektocht. Hij wil een land bezoeken zonder enig materiaal, daar de cultuur en het eten ervaren, erover schrijven en meteen het gloednieuwe geschreven materiaal meteen opvoeren. En dit alles in één bezoek. Meer info.

The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story

Te zien op: Netflix

Documentaire met zeldzame beelden en openhartige interviews over de even toevallige als vruchtbare samenwerking tussen de rockband Queen en podiumbeest Adam Lambert.

Fear City: New York vs the Mafia (S01)

Te zien op: Netflix

Vijf maffiafamilies regeerden in de jaren 70 en 80 met bloedige vuist over New York, totdat een groep FBI-agenten het ondenkbare probeerde: ze uitschakelen.

Heat

Te zien op: Film1

Neil McCauley (Robert De Niro) is een meesterdief die zijn hele leven in dienst stelt van zijn ambacht. McCauley en zijn team overvallen een geldtransport en vluchten met 1,6 miljoen dollar. Vincent Hanna (Al Pacino) is een top-detective van de Robbery Homicide Division van de LAPD. Hanna en zijn team gaan meteen aan het werk, volgen enkele sporen en proberen de daders te vinden.

The Kissing Booth 2

Te zien op: Netflix

Romantische tienerfilm waarin de lange afstandsrelatie tussen Elle (Joey King) en Noah (Jacob Elordi) op de proef wordt gesteld. In het eerste deel zagen we hoe Elle viel voor Noah, die na de zomer naar Harvard vertrekt om te studeren. Elle zit nog op de middelbare school en zoekt met haar beste vriend Lee (Joel Courtney) uit waar ze kan gaan studeren. Ondertussen hebben Elle en Noah beide nieuwe romantische ontmoetingen.

How to Sell Drugs Online (Fast) S02

Te zien op: Netflix

Duits drama waarin een jongen veel geld verdient met de online verkoop van xtc. Speelt zich af in een fictief stadje, waar scholier Moritz en zijn vriend Lenny lekker geld verdienen. Ze trekken daarbij de aandacht van de politie en twee gangsters. Gebaseerd op waargebeurd verhaal over een 20-jarige jongen uit Leipzig. Sinds afgelopen dinsdag is seizoen 2 op Netflix te zien.

Baywatch

Te zien op: Videoland

De eerste drie seizoenen van Baywatch zijn sinds woensdag te zien op Videoland, met David Hasselhoff als strandwacht. Wie fan is van Pamela Anderson moet vanaf seizoen 3 kijken. Videoland gaat nog meer seizoenen toevoegen. Op 29 juli kun je seizoen 4 t/m 7 kijken en vanaf 5 augustus staat seizoen 8 online.

Meer kijktips

Animal Crackers (Netflix) – Animatiefilm voor kinderen waarin Owen met zijn familie een oud circus weer probeert op te bouwen.

(Netflix) – Animatiefilm voor kinderen waarin Owen met zijn familie een oud circus weer probeert op te bouwen. Signs (Netflix) – Poolse misdaadserie waarin veel oud zeer naar boven komt, als een vrouw te maken krijgt met een onopgeloste moord.

(Netflix) – Poolse misdaadserie waarin veel oud zeer naar boven komt, als een vrouw te maken krijgt met een onopgeloste moord. Rogue Trip (Disney+) – Voormalig oorlogscorrespondent reist met zijn zoon over de wereld om van mooie plekken te genieten.

(Disney+) – Voormalig oorlogscorrespondent reist met zijn zoon over de wereld om van mooie plekken te genieten. Norsemen S03 (Netflix): Komische serie laat zien hoe de Vikingen van Norheim alles plunderen en hun problemen oplossen met geweld.

(Netflix): Komische serie laat zien hoe de Vikingen van Norheim alles plunderen en hun problemen oplossen met geweld. Love on the Spectrum (Netflix): Documentaireserie over mensen met autisme die op zoek zijn naar liefde. Voor hen is het nog lastiger om te gaan daten.

(Netflix): Documentaireserie over mensen met autisme die op zoek zijn naar liefde. Voor hen is het nog lastiger om te gaan daten. Jack Whitehall: I’m Only Joking (Netflix) – Sinds woensdag te zien op Netflix. Stand-up komiek Jack Whitehall vertelt verhalen over gelukkige stelletjes, leven in hotels, domme mensen en zijn vaak serieuze vader Michael.

(Netflix) – Sinds woensdag te zien op Netflix. Stand-up komiek Jack Whitehall vertelt verhalen over gelukkige stelletjes, leven in hotels, domme mensen en zijn vaak serieuze vader Michael. Offering to the Storm (Netflix) – Derde deel uit een serie. Spaanse misdaadfilm waarin detective Amaia Salazar (Marta Etura) kindersterfte onderzoekt en daarbij afschuwelijke rituelen ontdekt.

(Netflix) – Derde deel uit een serie. Spaanse misdaadfilm waarin detective Amaia Salazar (Marta Etura) kindersterfte onderzoekt en daarbij afschuwelijke rituelen ontdekt. Het Beste Van 10 Jaar The Voice of Holland (Videoland): Twee afleveringen van het eerste seizoen, met hoogtepunten van The Voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior. De mooiste, ontroerendste en grappigste momenten.