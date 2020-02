Wil je graag je Instagram-account opruimen en een bezem door je te volgen accounts halen? Dan helpt de app je daar nu bij, want je kan via Instagram in een paar stappen zien met welke accounts je de minste interactie hebt.

Als je al heel wat jaren gebruikmaakt van Instagram, dan loopt het aantal accounts dat je volgt waarschijnlijk snel op. Maar accounts die nooit iets posten, kun je net zo goed ontvolgen. Daar helpt Instagram je nu bij met een nieuwe functie via je profiel. Bovendien zie je daar ook welke accounts het meest in je overzicht te zien zijn en dus het vaakst posten.



Instagram toont accounts met minste contact

Instagram kondigde de functie aan via Twitter. De statistieken die je nu via je profiel kunt bekijken, zijn gebaseerd op de laatste drie maanden. Vanuit dit overzicht heb je de mogelijkheid om accounts te ontvolgen of te dempen. De functie geeft je meer controle over het beheren van je eigen tijdlijn, zonder dat je bij elk account dat je volgt na moet gaan of deze nog wel interessant is voor jou.

Je vindt de optie als volgt:

Open de Instagram-app en ga naar je profiel. Tik op de knop Volgend. Onder het nieuwe kopje Categorieën vind je twee opties: Minste interactie met en Meest weergegeven in overzicht. Kies de optie die je wil bekijken.

Het kopje Minste interactie met is gebaseerd op het aantal likes en opmerkingen dat je gedaan hebt bij posts van de desbetreffende accounts. De accounts zijn gerangschikt, zodat het account met de minste interactie bovenaan staat.

De tweede optie geeft je meer inzicht in hoe vaak accounts iets posten. Dat komt vooral van pas als je het gevoel hebt dat een specifiek account wel erg veel berichten op Instagram zet. Met deze functie kan je dat dus controleren.

De optie wordt momenteel uitgerold in de Instagram-app. Zie je de functies nog niet, start de app dan helemaal opnieuw op.