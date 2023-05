Instapaper als CarPlay-app

Als je dit artikel in de auto leest, dan zit je hopelijk op de passagiersstoel… óf je hebt de nieuwe voorleesfunctie van Instapaper al ontdekt. De later lezen-dienst heeft een CarPlay-app uitgebracht waarmee je die lange artikelen die je altijd nog eens wilde lezen, via de speakers kunt beluisteren. In een blogpost legt Instapaper uit hoe het werkt. Je ziet in de CarPlay-app een lijst van opgeslagen artikelen. Tik je op één van deze artikelen, dan gaat de app automatisch alles voorlezen.



Tijdens het afspelen kun je vooruit en achteruit spoelen, de afspeelsnelheid aanpassen en een artikel liken of archiveren. Dat doe je natuurlijk bij voorkeur als je stilstaat (of laat het door een passagier doen). De CarPlay-app is beschikbaar voor gratis en betalende gebruikers. Betaal je voro de app, dan krijg je de mogelijkheid om afspeellijsten te maken, zodat je voor het wegrijden een hele reeks artikelen kunt selecteren om naar te luisteren. Je kunt dit handmatig of automatisch laten doen. Bij automatisch hoef je maar één artikel te kiezen en de app regelt de rest zelf.

Wat de stemmen betreft, gebruikte Instapaper eerder de standaard text-to-speech stemmen die voor de taal van het artikel beschikbaar zijn op de iPhone. In Instapaper 8.3 is nu de mogelijkheid aanwezig om andere stemmen te kiezen. Althans in het Engels (7 stemmen), want in het Nederlands heb je nog steeds alleen keuze uit Ellen en Xander.

In de update van de Instapaper-app zitten nog meer handigev verbeteringen. Je kunt nu titels en beschrijvingen van artikelen aanpassen, zodat je ze gemakkelijker kunt terugvinden. Dit kan van pas komen als een artikel een fantasietitel heeft, waarbij je maar moet raden waarover het gaat. Instapaper is gratis te downloaden en biedt in mei één maand gratis, zodat je de nieuwe afspeellijsten voor CarPlay goed kunt testen. Meer CarPlay-apps vind je in ons overzicht.