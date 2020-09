IFTTT Pro: betaald account met meer opties

Een tientje per maand hier, een tientje daar. Voordat je het weet ben je een vermogen kwijt aan allerlei betaaldiensten. IFTTT lijkt dat te beseffen door het nieuwe Pro-account voorzichtig te introduceren. Het kost een tientje, maar als je dat te veel vindt mag je ook minder betalen. Ook benadrukt IFTTT dat alle inkomsten die via dit nieuwe abonneemodel binnenkomen zullen worden gebruikt om te investeren in nog meer features. De gratis optie blijft, waarbij je maximaal drie Applets kunt maken. Met IFTTT Pro krijg je geavanceerdere tools en de mogelijkheid om meerdere Applets te maken die sneller uit te voeren zijn.



Met IFTTT (If This Then That) kun je allerlei zaken automatiseren. Het was een voorloper van Apple’s Shortcuts en het werkt samen met allerlei apps, diensten en apparaten. Volgens de makers zijn er nu meer dan 50 miljoen IFTTT Applets wereldwijd.

Met het Pro-abonnement kun je Applets maken die uit meerdere stappen bestaan. Ook zijn queries, conditionele logica en meerdere acties mogelijk, op een manier die voorheen niet te doen was. Je kunt data opvragen uit meerdere bronnen en vervolgens meerdere acties laten uitvoeren. Zo kun je een Applet maken die ‘s avonds zowel in je Google Agenda als in Slack kijkt, om te beslissen of de Philips Hue-lampen ingeschakeld moeten worden en de Spotify-afspeellijst gestart moet worden.

Je kunt je inschrijven voor IFTTT Pro via de officiële website en afrekenen met Apple Pay. Ook kun je feedback geven welke prijs je het meest acceptabel vindt. De benodigde app vind je in de App Store en werkt op iPhone en iPad.