Apple’s claims over de CO2-neutrale Apple Watches ligt onder vuur. Nadat er eerder al kritiek van milieuorganisaties kwam, is het nu een Europese consumentenorganisatie die een stokje steekt voor deze bewering. Volgens hen is er sprake van “greenwashing”. De EU werkt zelfs aan nieuwe regelgeving voor het verbannen van dit soort claims. Dat betekent dat Apple dit soort termen niet meer mag gebruiken op de manier hoe ze dat nu doen.

Claim CO2-neutrale Apple Watch mogelijk verboden in EU

Tijdens de aankondiging van de nieuwe Apple Watches had Apple uitgebreid aandacht voor de milieuaspecten van de nieuwste modellen en bandjes. Sterker nog, de focus op milieu was bij Apple’s 2023-producten groter dan ooit. Apple had er een speciaal logo voor gemaakt om op de verpakking te drukken. Zo weet je als consument dat de nieuwe Apple Watch in combinatie met een specifiek bandje een CO2-neutrale aanschaf is. Maar deze claim mag op deze manier niet zomaar gedaan worden. Dat vindt de EU en een grote Europese consumentenorganisatie.

Bij de productie van de Apple Watch is namelijk altijd sprake van CO2-uitstoot. Apple zegt dit te compenseren met allerlei duurzame projecten, waardoor het uiteindelijk CO2-neutraal genoemd wordt. Maar tegen de Financial Times zegt Monique Goyens van de BEUC dat dit soort uitspraken “wetenschappelijk onjuist zijn en consumenten misleiden”. De BEUC, dat staat voor Bureau Européen des Unions de Consommateurs, is een Europese organisatie waar 45 onafhankelijke consumentenorganisaties uit 31 Europese landen in verenigd zijn. De Nederlandse Consumentenbond is hier ook onderdeel van.

Bekijk ook Kritiek van milieuorganisatie: Apple's CO2-claims zijn niet te controleren Apple's claim dat sommige producten nu CO2-neutraal zijn, klopt niet volgens een milieuorganisatie. Apple zou schromelijk overdrijven. Het bedrijf loopt weliswaar voorop met milieumaatregelen, maar heeft recent geen cijfers meer aangeleverd om te kunnen controleren of het allemaal wel klopt.

De BEUC noemt dit soort CO2-neutrale benamingen zelfs “onzin” en is blij dat de EU werkt aan het verbannen van dit soort termen. Dergelijke claims over CO2-neutrale producten worden vanaf 2026 officieel verboden, zodra het voorstel van de EU geaccepteerd wordt. Deze claims zijn slechts gebaseerd op compensaties voor de CO2-uitstoot van een product. Dat is bij de Apple Watch dus ook het geval.

Apple maakt de CO2-neutrale claim alleen bij de Apple Watch Series 9 in aluminium, Apple Watch SE en Apple Watch Ultra. Je moet daar wel een geweven sportbandje bij kiezen. Bij de Apple Watch Ultra zijn alleen het Trail en Alpine-bandje geschikt voor een “CO2-neutrale combinatie”.

In een reactie zegt Apple dat de CO2-neutrale Apple Watch “een bewijs is van een van de meest gedurfde klimaattoezeggingen in de industrie”. Apple vult aan dat er “onmiddellijke actie nodig is om de uitstoot drastisch te verminderen, gecombineerd met investeringen tot instandhouding en koolstofverwijdering op grote schaal”. Hoewel Apple wel voorop loopt met de maatregelen die ze nemen, zijn termen als CO2-neutraal vooral marketing. Ook al is Apple eerlijk over het feit dat een deel van de uitstoot gecompenseerd wordt.

Desondanks lijkt het erop dat Apple over een aantal jaren de CO2-neutrale bewering in de EU niet meer mag gebruiken, in ieder geval niet op de manier zoals dat nu gebeurt.