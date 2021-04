Apple gaat weer wat extra energie steken in de Clips-app, de app waarmee je makkelijk video's kunt maken. Nieuw is de functie AR Spaces, maar daar blijft het niet bij.

Vanaf nu zullen er maandelijkse content-updates worden uitgebracht, zodat je je video’s nog mooier kan maken. Clips is een toegankelijke app voor het maken van video’s. Versie 3.1 verscheen vannacht en bevat een functie waar je een LiDAR-sensor voor nodig hebt. Het werkt dan ook alleen op de iPhone 12 Pro (Max) en de iPad Pro uit 2020 en 2021. Met AR Spaces kun je een room scannen en een live preview of de effecten zien. Het gaat dan bijvoorbeeld om dynamische lichteffecten, vallende objecten en scenes waarbij je helemaal erin wordt opgezogen.



Clips met AR Spaces

De effecten die je in Clips 3.1 vindt zijn onder andere Prism, Confetti, Sparkles en Stardust. Het werkt op de achtercamera van de genoemde iPhone- en iPad-modellen. De effecten verschijnen op muren, vloeren, meubelstukken, objecten en andere oppervlakken. AR Spaces herkent mensen en kan ze op een nette manier uitsnijden, zodat er geen confetti in jouw gezicht dwarrelt. De effecten zijn zowel voor als achter jou te zien en je kunt geanimeerde stickers, tekstlabels en emoji toevoegen.

Na het maken kun je je Clips-creatie exporteren in allerlei formaten naar sociale media.

Met Prism krijg je bijvoorbeeld regenbooglichten op de muren en vloeren te zien, met Disco krijg je het effect van een discobal aan het plafond en bij Dance Floor verschijnen er gekleurde tegels op de vloer. Hou je meer van glitter, dan is het effect Sparkle iets voor jou. Of misschien heb je liever Stardust of Hearts. Dat zijn alle zeven effecten die er nu in zitten.

Clips gebruikt alle geavanceerde AR-opties die Apple in huis heeft, dus misschien is het de moeite om de app weer eens af te stoffen, als je ‘m niet meer gebruikte. Om het extra leuk te maken heeft Apple aangekondigd dat er maandelijks content-updates komen. Dat wil niet zeggen dat er ook steeds nieuwe functies bij komen, maar wel dat je kunt kiezen uit steeds andere filters, live titels, teksten, stickers en posters. Ze worden afgestemd op culturele trends en seizoensgebonden gebeurtenissen. Je kunt een notificatie inschakelen als je wilt weten dat er iets nieuws is.