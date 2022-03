iPad Air 2022 vs iPad Air 2020

De iPad Air 2022 is de nieuwste vijfde generatie iPad Air en is de directe opvolger van de vierde generatie iPad Air 2020. Hoewel het nieuwe model de voorganger vervangt in Apple’s line-up, vind je het 2020-model nog bij veel winkels voor een extra voordelige prijs. Als je twijfelt of je het nieuwe model moet nemen of dat je beter voor een goede deal van het 2020-model kan kiezen, ben je hier aan het juiste adres. We laten je precies zien wat de verschillen tussen de iPad Air 2022 en iPad Air 2020 zijn, zodat jij een weloverwogen keuze kan maken.

Dit zijn de verschillen tussen de iPad Air 2022 en iPad Air 2020

Apple heeft met de iPad Air 2022 een aantal functies en prestaties verbeterd. De verschillen focussen zich dan ook op deze zes punten, die we in deze vergelijking verder uitlichten:

#1 Chip: Sneller dan snel

De iPad Air 2020 had al een hele snelle A14-chip, die meer dan krachtig genoeg is voor alledaagse iPad-taken. Wij hebben in ons gebruik sinds de release nooit last gehad van haperingen, stotteringen of andere vertragingen die het gebruik van de iPad Air in de weg stonden. Toch heeft Apple er een nog krachtigere chip in gedaan. In de nieuwe iPad Air 2022 zit een M1-chip, dezelfde als in de iPad Pro. Volgens Apple is daarmee meer mogelijk: de CPU is 60% sneller en de graphics zijn tot twee keer sneller. Je kan daarmee meer geavanceerde games spelen en krachtige apps voor bijvoorbeeld fotobewerking, 3D-ontwerpen en meer gebruiken. Maar eerlijk gezegd vonden we dit bij de iPad Air 2020 ook geen probleem. In de nieuwe chip zit ook een nieuwere 16-core Neural Engine, waarmee fotobewerking nog beter gaat.

Verschillen chip iPad Air 2022 en iPad Air 2020. iPad Air 2022 iPad Air 2020 Chip M1 A14 Bionic Neural Engine √ Volgende generatie √ Werkgeheugen 8GB 4GB

#2 Frontcamera: verbeterde lens met Middelpunt

De frontcamera in de nieuwe iPad Air 2022 heeft een upgrade gekregen. In plaats van een 7-megapixel camera gaat het nu om een 12-megapixel ultragroothoekcamera. Het diafragma is ook verbeterd en je kan tot twee keer uitzoomen voor een groter shot. Daardoor is ook Middelpunt (Center Stage) mogelijk. Tijdens een videogesprek zoomt de iPad automatisch in en uit, zodat jij altijd goed in beeld komt. En komt er een tweede of derde persoon bij, dan zoomt de camera automatisch uit om iedereen in beeld te houden.

Verschillen frontcamera iPad Air 2022 en iPad Air 2020. iPad Air 2022 iPad Air 2020 Frontcamera 12-megapixel ultragroothoekcamera 7-megapixel camera Diafragma f/2.4 f/2.2 2x uitzoomen √ – Middelpunt √ –

#3 Overige camerafuncties: meer mogelijkheden voor video

Dankzij de verbeterde lens aan de voorkant en geavanceerde M1-chip, is er ook meer mogelijk met de camera’s van de iPad Air 2022. Zo kun je met de camera video’s opnemen met een uitgebreid dynamisch bereik tot 30 frames per seconde, zowel met de camera aan de voorkant als aan de achterkant. Met de camera aan de voor- én achterkant kun je ook video’s opnemen met een zelf gekozen frames per seconde, met een resolutie van 1080p. Je kan dan kiezen tussen 25, 30 of 60 frames per seconde. Met de achtercamera kun je ook in 4K filmen met een zelf gekozen frames per seconde, maar dat kon ook al in het 2020-model.

Verschillen video’s opnemen iPad Air 2022 en iPad Air 2020. iPad Air 2022 iPad Air 2020 Uitgebreid dynamisch bereik video √ – Video opnemen in 1080p (voorkant) √ (met 25, 30 of 60 frames per seconde) √ Video opnemen in 1080p (achterkant) √ (met 25, 30 of 60 frames per seconde) √

#4 Cellular-model met 5G

Heb je je oog laten vallen op het Cellular-model van de iPad Air, dan kun je beter voor het 2022-model kiezen. Deze nieuwe versie heeft ondersteuning voor 5G (via sub-6GHz), waarmee je iets hogere snelheden haalt. De iPad Air 2020 kan maximaal met 4G overweg. Maar zelfs als je van plan bent om je iPad Air buiten het wifi-bereik te gebruiken, kun je je afvragen of je het Cellular-model wel echt nodig hebt. Deze is een stuk duurder en je zou ook gebruik kunnen maken van de persoonlijke hotspotfunctie. Daarmee maak je automatisch verbinding via je iPhone als er geen wifi is. En als je een iPhone met 5G hebt, dan behaal je ook gewoon die snellere verbinding, zelfs op het 2020-model van de iPad Air.

#5 Aansluiting: twee keer zo snel

Beide modellen van de iPad Air maken gebruik van een usb-c-aansluiting voor opladen en het overzetten van gegevens en aansluiten van accessoires. Maar er zit toch een klein verschil. In de iPad Air 2022 zit een USB 3.1 Gen 2-aansluiting, die twee keer zo snel is (maximaal 10Gbps) dan die in de iPad Air 2020. Dit merk je alleen als je een harde schijf, DSLR-camera of andere accessoires met data aansluit. Gebruik je de poort alleen om je iPad op te laden of om gegevens te synchroniseren met een Mac of pc, dan merk je van deze hogere snelheid geen verschil.

#6 Kleur: voor ieder wat wils

In de beschikbare kleuren is er geen goed of beter: voor iedere smaak is er wel een optie. Beide modellen zijn in vijf kleuren beschikbaar. Dit zijn de kleuren voor de iPad Air waar je uit kan kiezen:

Verschillen kleuren iPad Air 2022 en iPad Air 2020. iPad Air 2022 iPad Air 2020 Kleuren • Spacegrijs

• Sterrenlicht

• Blauw

• Roze

• Paars • Spacegrijs

• Zilver

• Blauw

• Roségoud

• Groen

Prijs: iPad Air 2020 is goedkoper

Een belangrijke reden om toch voor de iPad Air 2020 te kiezen, is de lagere prijs. De adviesprijs lag al lager (€669,- vs €698,50 voor het 2022-model), maar nu de iPad Air 2020 niet meer door Apple verkocht wordt, vind je bij andere winkeliers aanbiedingen en goede deals. Dit zijn de adviesprijzen, met daaronder aanbiedingen voor de iPad Air 2020:

Je kan voor de iPad Air 2022 terecht bij Apple, maar ook bij tal van andere winkels:

Overeenkomsten iPad Air 2022 en iPad Air 2020

Beide modellen hebben ook nog tal van overeenkomsten. Je krijgt daardoor bijna dezelfde ervaring, ongeacht welk model je nu kiest. Dit zijn de overeenkomsten tussen de iPad Air 2022 vs iPad Air 2020:

Design : Het algehele design is gelijk, met dezelfde afmetingen en gebruikte materiaal (aluminium).

: Het algehele design is gelijk, met dezelfde afmetingen en gebruikte materiaal (aluminium). Scherm : Het scherm is even groot en heeft dezelfde specificaties.

: Het scherm is even groot en heeft dezelfde specificaties. Verificatie : Je gebruikt op beide modellen de Touch ID-sensor in de powerknop bovenop de zijkant voor verificatie en ontgrendeling.

: Je gebruikt op beide modellen de Touch ID-sensor in de powerknop bovenop de zijkant voor verificatie en ontgrendeling. Opslag : Je kan beide modellen kiezen voor 64GB of 256GB.

: Je kan beide modellen kiezen voor 64GB of 256GB. Accessoires : Je gebruikt dezelfde accessoires, zoals de Apple Pencil 2 en het Magic Keyboard voor iPad, evenals dezelfde hoesjes.

: Je gebruikt dezelfde accessoires, zoals de Apple Pencil 2 en het Magic Keyboard voor iPad, evenals dezelfde hoesjes. Camera aan achterkant : Je maakt met de camera aan de achterkant dezelfde kwaliteit foto’s.

: Je maakt met de camera aan de achterkant dezelfde kwaliteit foto’s. Speakers : Beide modellen hebben twee stereospeakers in de liggende oriëntatie.

: Beide modellen hebben twee stereospeakers in de liggende oriëntatie. iPadOS: Beide modellen draaien op iPadOS, met iPadOS 15.3.1 als meest recente versie. Het nieuwere model gaat qua updates mogelijk wel wat langer mee, al scheelt het vermoedelijk niet veel.

Conclusie iPad Air 2022 vs iPad Air 2020

Welke iPad Air je ook kiest, je haalt met beide versies een ijzersterke iPad in huis. De iPad Air 2022 heeft een aantal handige verbeteringen, zoals de betere frontcamera, snellere chip en optie voor 5G, maar we vinden dit voor de meeste gebruikers geen reden om dan maar voor het nieuwste model te kiezen. Zoek je een moderne iPad, maar wil je niet teveel betalen, dan is de iPad Air van 2020 nog steeds een prima keuze. Alleen als je veel gebruikmaakt van videobellen en hele geavanceerde apps gebruikt, vinden we de iPad Air 2022 het overwegen waard. Als je al een 2020-model in huis hebt, vinden we upgraden helemaal niet nodig. Je betaalt meer voor nagenoeg dezelfde functies, met een paar kleine verbeteringen waar je in het dagelijks gebruik waarschijnlijk weinig van zal merken.

Wil je de beste iPad Air, dan kom je wel automatisch uit bij het nieuwe model. Ook als je een specifieke kleur graag wil hebben of als de prijs je niet zoveel uitmaakt, vinden we de iPad Air 2022 een goede keuze.

Ga de iPad Air 2022 kopen als je…

…de snelste iPad wil, maar niet extra wil betalen voor de iPad Pro.

…veel gebruikmaakt van videobellen. Verbeterde frontcamera en ondersteuning voor Middelpunt zal een groot verschil maken.

…graag een paarse, roze of fellere blauwe iPad Air wil.

…een Cellular-iPad met 5G wil.

…vaak filmt met je iPad.

Ga de iPad Air 2020 kopen als je…

…een moderne en snelle iPad wil en niet teveel wil betalen.

…nooit de camera op je iPad gebruikt.

…geen geavanceerde professionele apps gebruikt, zoals fotobewerking of 3D-modellen maken.

…graag een groene iPad wil.

