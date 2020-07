Een fotobijschrift toevoegen is een eenvoudige functie, maar we hebben er toch lang op moeten wachten. Op de Mac bestaat de functie allang, maar dit synchroniseerde niet met je iPhone en iPad. Dat is vanaf dit najaar verleden tijd!

Waarom een bijschrift toevoegen aan je foto?

Met een fotobijschrift kun je bijvoorbeeld jezelf herinneren aan specifieke dingen die bij een foto horen. Bijvoorbeeld met wie je was, hoe je je voelde of simpelweg wat er op de foto te zien is. Dat kan bijvoorbeeld van pas komen als je later een fysiek fotoalbum wil maken.

Het is ook handig als je instructies wil geven bij een foto. Je kan dus een reeks foto’s met instructies sturen voor bijvoorbeeld een reparatie. Je kunt dan later terugzien wat jouw stappen waren per foto. Dat is makkelijker dan een aparte notitie bijhouden om alles handmatig erin te zetten. Ben je overtuigd? Lees dan door om te zien hoe je een fotobijschrift instelt!

Fotobijschrift toevoegen vanaf iOS 14

Draai je een iPhone of iPad met iOS 14/iPadOS 14 of nieuwer? Dan ben je al bijna klaar! Volg de onderstaande stappen om een fotobijschrift toe te voegen:

Open de Foto’s-app en open de betreffende foto. Veeg omhoog over de foto. Tik op ‘Voeg een bijschrift toe’ en vul je tekst in. Klaar? Tik rechtsboven op Gereed.

Je kunt gebruikmaken van emoji en witregels. Zo maak je er een overzichtelijk bijschrift van. Het bijschrift wordt direct gesynchroniseerd met je iCloud Fotobibliotheek. Ook als jouw Mac nog niet op macOS Big Sur draait wordt het getoond. Dat komt omdat deze functie al langer bestaat in macOS.

