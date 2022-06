iCulture Vandaag: dit was dinsdag 7 juni 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 7 juni 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Apple’s WWDC 2022 keynote is achter de rug en wij spitten alle aankondigingen door. Bekijk hier de beste iOS 16 functies, stem op onze poll en lees ook over de vernieuwde Apple Kaarten weergave die eindelijk ook naar Nederland en België komen. Heb je een wat oudere iPhone? Bekijk dan of jouw oudere iPhone met iOS 16 werkt. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!

De kogel is door de kerk: usb-c wordt een universele standaard in de EU.

Mijn Ziggo (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Verbind nu ook met je eigen modem in plaats van een Ziggo modem.