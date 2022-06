De keynote van WWDC 2022 is achter de rug en dus is het hoog tijd om terug te blikken naar de grootste en beste aankondigingen. Welke sprong er voor jou deze keer echt uit? Laat het weten in onze poll!

Wat ons opviel aan de WWDC 2022-keynote is dat er heel wat kleine verbeteringen waren, waardoor we de komende weken nog wel onze handen vol hebben met alle ontdekkingen. Maar echt grote functies zoals vorig jaar met SharePlay waren er niet. En de wijzigingen in tvOS zijn zelfs zo klein dat Apple het niet eens op het podium besprak. Terwijl veel mensen bij de vele grafieken over de M2-chip misschien wel even zijn weggelopen om wat te drinken te pakken. Toch zijn er genoeg dingen om eens lekker in te duiken en wij zijn benieuwd waar jij dan het meest enthousiast van wordt. Laat het weten in onze poll!



Je mag maximaal 3 opties kiezen in onderstaande poll.

Wil je weten wat andere iCulture-lezers vonden van alle aankondigingen? Blader dan eens door de reacties onder ons Praat mee-artikel. Of lees de samenvatting van WWDC 2022.

Apple maakte zelf een recap van de eerste dag van WWDC, waarin alle aankondigingen nog eens in sneltreinvaart voorbij komen: