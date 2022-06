Iedereen die dat wil kan binnenkort aan de slag met de beta van software-update 16. Het is voor het eerst dat Apple deze beta uitbreidt naar testers zonder uitnodiging.

Al lange tijd bestaan er beta’s voor nieuwe software-versies voor de HomePod. Tot nu toe kon je deze tot nu toe officieel alleen op uitnodiging testen. Dat is vanaf software-update 16 verleden tijd. Op Apple’s website maakt het bedrijf melding van een publieke beta voor de HomePod, zodat iedereen kan meedoen om de nieuwe functies te proberen.



HomePod software-update 16 als publieke beta

Bij Apple kun je je aanmelden voor publieke beta’s. Dit doe je op een speciale website, waar alle beschikbare versies worden genoemd. De pagina laat nu het volgende weten:

Op het developerportaal van Apple wordt voor ontwikkelaars nog niets gezegd over een beta voor de HomePod. Op dit moment kun je als ontwikkelaar dan ook nog niet zomaar een officiële developerbeta voor de HomePod downloaden, maar via de publieke beta zal dat in ieder geval lukken. Ook hoef je niet meer te wachten op een uitnodigingen, al waren er wel omwegen om ook als niet-genodigde mee te doen.

De publieke beta voor HomePod softwareversie 16 komt in juli beschikbaar. We weten dan ook welke nieuwe functies erin zitten. Uiteraard houden we je op de hoogte zodra de beta er is.