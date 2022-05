iCulture Vandaag: dit was dinsdag 24 mei 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 24 mei 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

We hebben er even op moeten wachten, maar vandaag is het eindelijk zover: de nieuwe Pride-bandjes 2022 zijn er! Je kunt ook een nieuwe Pride-wijzerplaat instellen, die er mooi op aansluit. Maar ook als je geen nieuwe bandje nodig hebt, geef je met zo’n nieuwe wijzerplaat je Apple Watch weer een heel nieuw uiterlijk. Dat en meer in deze goedgevulde iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Alles over het downgraden van je iPhone: terug naar iOS 15.4.1 is vanaf nu niet meer mogelijk.

Zo plak je stickers in iMessage-gesprekken!

Alles over snel reageren met een emoji in WhatsApp leggen we uit in deze tip.

Dit moet je doen als je je Netfix-wachtwoord moet wijzigen.

Accessoires en devices

De Rodecaster Pro 2 is een compacter audiopaneel die krachtiger is, maar ook een stuk duurder.

We hebben een Logitech MX Mechanical review, een mechanisch toetsenbord met grote knoppen die je wat verder kunt indrukken. Maar is ‘ie ook stil?

Apps

De beste notitie-apps voor de Mac vind je hier!

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Grocery - Smart Shopping List (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 14.0+) - Grocery heeft een grote update gekregen, met een nieuw design en beter toegang tot alle contextafhankelijke menu’s.

+ , iOS 14.0+) - Grocery heeft een grote update gekregen, met een nieuw design en beter toegang tot alle contextafhankelijke menu’s. PostNL (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.5+) - PostNL heeft nu een tabblad ‘Overzicht’. Daarmee zie je in één oogopslag welke pakketjes er allemaal op je af komen. Klik je op een pakketje, dan verschijnt er een scherm met ‘de reis van je pakket’.

Voys (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Voys heeft een probleem opgelost waardoor inkomende en uitgaande oproepen soms niet functioneerden.

Home+ 5 (€14,99, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 14.0+) - Home+ is aangepast voor HomeKit, dat nu andere eisen stelt aan automatiseringen op terugkerende dagen.

+ , iOS 14.0+) - Home+ is aangepast voor HomeKit, dat nu andere eisen stelt aan automatiseringen op terugkerende dagen. Flink: Boodschappen in minuten (gratis, iPhone, iOS 14.0+) - De Flink-boodschappen app heeft nu een nieuw design, snellere laadtijden en meerdere opgeloste bugs.