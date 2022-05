Ben je je Netflix-wachtwoord vergeten of wil je een ander Netflix-wachtwoord instellen omdat je niet wil dat andere er nog langer gebruik van maken? Je leest in deze tip hoe het werkt!

Netflix-wachtwoord wijzigen

Deel je je Netflix-account met anderen, dan komt er misschien een moment dat je niet langer wil dat de anderen meekijken op jouw account. Of misschien vermoed je dat vrienden jouw account met nog meer mensen hebben gedeeld. De beste oplossing is dan om gewoon je wachtwoord te wijzigen. Het kan ook gebeuren dat je je Netflix-wachtwoord bent vergeten. Je kunt dan gemakkelijk een nieuw wachtwoord instellen, om te voorkomen dat je wordt buitengesloten van je eigen account. In deze tip leggen we uit hoe je dit aanpakt. Goed om te weten: je kunt niet je Netflix-wachtwoord wijzigen via de mobiele app.

Netflix-wachtwoord wijzigen via e-mail

De makkelijkste manier om je Netflix-wachtwoord te veranderen is door een e-mail op te vragen via de browser. Bijna elk apparaat is wel voorzien van een browser, zodat je meteen actie kunt ondernemen:

Optie 1: Netflix-wachtwoord vergeten

Doe dit als je je wachtwoord vergeten bent:

Ga naar netflix.com/loginhelp. Selecteer E-mail. Voer je e-mailadres in en selecteer Stuur me een e-mail. In de e-mail die je ontvangt volg je de stappen voor het resetten van je wachtwoord. De link blijft 24 uur geldig en het nieuwe wachtwoord mag niet gelijk zijn aan je vorige.

Heb je geen link ontvangen om je wachtwoord te resetten? Check dan of je je mailadres wel goed hebt ingevoerd. Ook kun je je spamfolder controleren of zorgen dat berichten van [email protected] als vertrouwd zijn gemarkeerd. Je kunt nu opnieuw een wachtwoord-reset aanvragen en probeert het daarna nog eens.

Optie 2: Netflix-wachtwoord bekend

Weet je je wachtwoord nog en ben je ingelogd, dan pak je het iets anders aan. Klik op de Netflix-website op je profielfoto en ga naar Account > Wachtwoord wijzigen gaan. Je kunt nu je wachtwoord wijzigen.

Alle apparaten uitloggen

Heb je last van mensen die ongewild jouw account gebruiken, dan kun je dit gemakkelijk oplossen. Je zorgt dan dat alle apparaten opnieuw moeten inloggen met het nieuwe wachtwoord, dat je zojuist hebt ingesteld.

Je regelt dit op de eerder genoemde pagina Account > Wachtwoord wijzigen. Zet een vinkje bij ‘Laat alle apparaten opnieuw inloggen met een nieuw wachtwoord’. Dit zorgt ervoor dat alle apparaten worden uitgelogd. Alleen mensen die je het nieuwe wachtwoord hebt gegeven kunnen nu weer gebruik maken van het account.

Netflix-wachtwoord wijzigen via sms

Je kunt ook een sms laten sturen om je wachtwoord te wijzigen.

Ga in de browser naar netflix.com/loginhelp. Selecteer Tekstbericht (sms). Voer het telefoonnummer in dat is gekoppeld aan je account. Selecteer Stuur me een sms. Je ontvangt een verificatiecode die je moet invoeren om je wachtwoord te resetten. De code verloopt na 20 minuten.

Is er geen telefoonnummer aan je account gekoppeld, dan kun je deze stappen uiteraard niet uitvoeren. Je kunt dan beter de bovengenoemde methode via e-mail gebruiken. Op een later moment kun je naar de pagina Account gaan om een telefoonnummer te registreren.

Netflix-wachtwoord resetten als je gegevens bent vergeten

Weet je je e-mail en je wachtwoord niet meer en heb je ook geen telefoonnummer op je account geregistreerd. Dan wordt het wat lastiger om je accountgegevens te achterhalen, maar het lukt wel!

Open netflix.com/loginhelp in je browser. Klik op ‘Ik weet mijn e-mailadres of telefoonnummer niet meer’. Vul voor- en achternaam in. Hopelijk weet je nog wel op wiens naam het account staat. Vul het nummer van je bankrekening of creditcard in. Klik op Account zoeken.

Netflix kan je nu helpen je account te achterhalen en weer toegang te krijgen. Lukt het nog steeds niet, dan kun je het beste contact opnemen met de klantenservice van Netflix voor verdere hulp.

Als je bent buitengesloten door iemand anders

Het kan gebeuren dat iemand anders jou uit je eigen Netflix-account heeft gegooid, bijvoorbeeld door het wachtwoord te wijzigen. Dit kan zijn gebeurd door een kwaadwillende of een vriend-van-een-vriend die toegang heeft gekregen tot jouw account.

In dit geval kun je het beste beginnen met het resetten van het wachtwoord via e-mail of sms, zoals hierboven uitgelegd. Het is echter mogelijk dat een kwaadwillende beide heeft aangepast, zodat je geen herstelmail meer krijgt om het wachtwoord te wijzigen. De enige manier om je account terug te krijgen, is om contact op te nemen met de Netflix-klantenservice.

Iedereen met toegang tot jouw account kan namelijk de inloggegevens, zoals het wachtwoord, het gekoppelde e-mailadres, het telefoonnummer en andere persoonlijke data wijzigen. Deel dus niet zomaar je account met iemand die je niet vertrouwt. Het delen van accounts met mensen buiten je eigen huishouding is bovendien niet toegestaan en Netflix neemt steeds meer maatregelen om dit te voorkomen.

