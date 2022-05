Prehistoric Planet

In de serie gaan we 66 miljoen jaar terug, naar de tijd dat dino’s nog op de aarde rondliepen. Prehistoric Planet ging afgelopen maandag van start en bestaat uit vijf afleveringen. Apple belooft dat je een week lang dino’s kunt kijken, want er komt elke werkdag een nieuwe aflevering beschikbaar. De enthousiaste reacties hebben ongetwijfeld iets te maken met het productieteam dat erachter zit: de BBC Studios Natural History Unit met hulp van fotorealistische visuele effecten van Moving Picture Company (bekend van ‘The Lion King’, ‘The Jungle Book’, ‘Spider-Man: No Way Home’ en ‘Blade Runner 2049’). Dat David Attenborough zijn naam eraan verbonden heeft schept ook hoge verwachtingen. Wat je te zien krijgt is het type natuurdocumentaire waar Attenborough naam en faam mee maakte, maar nu in een compleet virtuele wereld.



Wat een prachtig schouwspel. […] Je kijkt naar aflevering één en je denkt: “Wacht even. Ik heb net dinosaurussen gezien. Ze hebben net een documentaire over wilde dieren in het Krijt gefilmd en ik heb er naar gekeken.”

Natuurlijk konden er geen echte dinosaurussen gefilmd worden, want die zijn al 66 miljoen jaar geleden uitgestorven, waarschijnlijk ten gevolge van een meteorietinslag. De makers van ‘Prehistoric Planet’ moesten echter niet alleen de dieren weer virtueel tot leven wekken, maar ook het landschap ten tijde van het Krijt. Naast Tyrannosaurus Rex krijgen we ook het leven en de gewoonten van allerlei andere diren uit die tijd te zien. De landschappen zijn adembenemend en de dieren zien er levensecht uit. Een reviewer van The Guardian verzuchtte dan ook:

Uitgebreide reclamecampagne

Apple trekt alles uit de kast om de serie onder de aandacht te brengen. In de Apple Stores zijn reclames te zien op het videoscherm, sommige Apple Stores zijn voorzien van gigantische dino-stickers op de ramen en in Wales liet Apple voetafdrukken op een strand maken, om de indruk te wekken dat de dinosaurussen ‘s nachts langs waren gekomen.

Tussen 23 en 27 mei kun je elke avond naar een nieuwe aflevering kijken, waarin je kennis opdoet over steeds een andere omgeving, zoals de zeekust en de woestijn. De kijkervaring is echter totaal anders dan bij Jurassic World-serie, waarvan de derde film begin juni in de bioscopen draait. Leuk weetje: Richard Attenborough (broer van) was te zien in de eerste twee Jurassic Park-films, maar is inmiddels overleden. David zelf was overigens vorig jaar nog te zien in een documentaire van BBC One, genaamd ‘Dinosaurs: The Final Day With David Attenborough’. Die documentaire had een aanmerkelijk kleiner budget dan wat Apple nu neerzet. Het is dan ook te verwachten dat deze productie weer zal worden overladen met nominaties en awards. Regisseurs Adam Valdez en Andrew R. Jones zijn dan ook veteranen als het om speciale effecten gaat, vooral op het gebied van fictie. Ze werkten aan The Lord of the Rings-films, Avatar en meer.

Wat je je bij het kijken van al dat moois wel kunt afvragen, is in hoeverre we nu écht kennis hebben over het gedrag van sommige prehistorische dieren die al tientallen miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven. De serie is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en er zijn weliswaar skeletten en vindplaatsen bekend, maar om alles zo tot in detail in beeld te brengen inclusief gedrag, details op de vacht en andere zaken die in de loop van de eeuwen verloren gaan, vergt heel wat ‘educated guesses’.

Naast de al genoemde afleveringen over de zeekust en woestijnen kun je deze week ook nog kijken naar het dinoleven in zoet water, ijswerelden en de bossen. Je hebt een Apple TV+ abonnement van €4,99 per maand nodig om te kunnen kijken. Meer over Apple TV+ lees je in onze uitleg.

Hieronder zie je trailers voor de serie: