Nieuw Apple-kantoor in Cork

Volgens de Ierse publieke omroep zal er ook extra personeel nodig zijn om het nieuwe kantoor te vullen. Dat is overigens pas in 2025 klaar en draait uiteraard op 100% hernieuwbare energie, met zonnecellen op het dak voor de complete energievoorziening. Het plan ligt momenteel bij de gemeenteraad van Cork. Na goedkeuring kan de bouw van start gaan. Apple heeft al meer dan veertig jaar kantoren in Cork en heeft daar ook een behoorlijke groep medewerkers.



Het nieuwe gebouw krijgt vier verdiepingen en een kelder op de al bestaande Hollyhill-campus. Er komt een Commute Hub met stalling voor fietsen en scooters, plus aansluitingen om je elektrische voertuig op te laden. Ook komt er milieuvriendelijk transport en zijn er groene ruimtes gepland waar de medewerkers kunnen rondhangen. Apple’s VP voor European Operations, Cathy Kearney, denkt dat er met dit nieuwe bouwproject ook heel wat banen gecreëerd kunnen worden.

Er werken momenteel al 6.000 Apple-medewerkers in Cork, zowel op de campus als verspreid over de stad. In het nieuwe gebouw komen zowel huidige als nieuwe medewerkers. De bestaande gebouwen van Apple blijven ook gewoon in gebruik. Blijkbaar heeft de trend om vaker thuis te werken geen impact gehad op de bezetting van de Apple-kantoren in Ierland.