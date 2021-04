Google Assistent helpt je iPhone zoeken

De zoekgigant heeft vandaag een paar nieuwe functies voor Google Assistent aangekondigd. Ook zijn een paar functies op een bredere schaal beschikbaar. Een interessante toevoeging is dat je nu Google Assistent kunt gebruiken om je iPhone terug te vinden. Op Android-toestellen kon dat al: je kunt je smartphone opzoeken, ook als Niet Storen staat ingeschakeld. Via de Google Home-app is dat nu ook op iOS mogelijk. Je stelt in dat je kritische meldingen wilt krijgen en aangeven dat je je iPhone met notificaties van Assistent wilt terugvinden. Ook kun je een aangepaste beltoon instellen. Deze wordt afgespeeld, ongeacht of je iPhone op Niet Store of op mute staat.



Hierbij is gebruik gemaakt van de functie criticalAlertSetting , iets dat alleen met toestemming van Apple mag worden geactiveerd. Je moet dan natuurlijk nog wel toegang tot een ander apparaat hebben. Dat kan een slim scherm zijn, zoals de Google Nest Hub. Je kunt dan vragen: “Hey Google, find or ring my phone”. De Assistent gaat dan bellen naar je mobiele nummer.

Zo stel je het in

In het Nederlands heet de optie ‘Essentiële meldingen’. Deze brengen je ook op de hoogte van andere belangrijke gebeurtenissen, zoals een rookalarm. Je moet dit instellen in de Home-app bij ‘Algemene meldingen’.

Zo stel je essentiële meldingen in:

Open de Google Home-app. Tik op Instellingen > Meldingen > Algemene meldingen. Zet Essentiële meldingen aan. Zie je geen banner bovenin het scherm? Dan ben je klaar. Zie je een banner waarin staat dat essentiële meldingen niet aanstaan voor dit apparaat? Tik dan op Essentiële meldingen inschakelen en volg de stappen.

Lees ook dit supportartikel van Google voor de instructies.

Smart Ringing voor binnenkomende gesprekken

Een andere verbetering is dat je via Google Home nu binnenkomende gesprekken van Google Duo en andere beldiensten kan uitschakelen als je niet thuis bent. Deze ‘Smart Ringing’-functie schakelt automatisch de meldingen uit. Het is te vinden in de Google Home-app versie 2.36, die nu beschikbaar is voor iOS en Android. Op basis van de locatie van je telefoon wordt het automatisch geregeld. Om het te laten werken moet je wel de Google Home-app continu toegang geven tot je locatie.