Zin in een nieuwe wallpaper voor je iPhone of iPad? Deze wallpapers van Apple's september 2020-event zorgen ervoor dat je alvast in de stemming komt voor alle aankondigingen.

De datum van Apple’s september 2020-event is vastgesteld op 15 september, zoals eerder al bekendgemaakt werd. Er was grote onduidelijkheid over welke producten Apple aan gaat kondigen. Hoewel we nog lang niet weten welke aankondigingen Apple precies gaat doen, is wel al duidelijk dat de iPhones zo goed als zeker nog niet onthuld worden. Desalniettemin is er genoeg om naar uit te kijken en met deze wallpapers van het Apple september-event ben je er alvast klaar voor.



Wallpaper Apple september 2020 event

De wallpapers die we hier voor je klaar hebben staan, zijn gemaakt door @AR72014. Hij maakt regelmatig nieuwe wallpapers en heeft dus ook deze nieuwe achtergronden gemaakt. In de wallpapers staat het logo van de uitnodiging centraal. Er is zowel een lichte als donkere versie van de achtergrond, dus kies er eentje die bij jouw iPhone-instellingen past. Zo is de donkere variant het prettigst als je de donkere modus op je iPhone gebruikt.

Voor het geval je het gemist hebt: het logo van de uitnodiging bestaat uit blauwe lijntjes die het Apple-logo vormen. Door op Apple’s website op het logo te tikken, kun je via je iPhone het logo tot leven zien komen in augmented reality. Het logo animeert dan van het Apple-logo naar symbolische letters van de datum: 15 september (9.15).

Klik op de links hieronder en hou de afbeelding ingedrukt om hem toe te voegen aan je fotobibliotheek, waarna je ze eenvoudig kan instellen als wallpaper. Wil je weten hoe je een wallpaper moet instellen op je iPhone of iPad, lees dan onze tip.

Apple september 2020 event wallpapers voor iPhone

→ Download Face ID-modellen (donker)

→ Download Face ID-modellen (licht)

→ Download overige modellen (donker)

→ Download overige modellen (licht)

Apple september 2020 event wallpapers voor iPad

→ Download voor iPad (donker)

→ Download voor iPad (licht)

Apple september 2020 event wallpapers voor Mac

→ Download voor Mac (donker)

→ Download voor Mac (licht)

Alles wat je kan verwachten van Apple’s september 2020-event lees je in ons overzicht.

