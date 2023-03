Met een flinke vertraging is de Philips Hue Go draagbare tafellamp nu eindelijk op brede schaal verkrijgbaar. De lamp zou afgelopen zomer al in de verkoop gaan.

Philips Hue Go draagbare tafellamp

We schreven in juni 2022 al over deze nieuwe Philips Hue Go tafellamp, die aan het einde van de zomer zou verschijnen. De Europese release werd verschoven naar begin 2023 vanwege vertraging bij de Europese certificatie, waardoor ook de productie moest worden uitgesteld. In de VS ging de lamp wel gewoon in de verkoop. Inmiddels is het zover en kun je ook bij meerdere Nederlandse winkels terecht, waaronder Coolblue en Bol.com.



Opvallende grip

De lamp is geschikt voor binnen en buiten, met een rating van IP54. Je kunt ‘m dus gerust een nacht buiten laten staan, ook als er tussendoor een regenbui langskomt. De oplader mag echter alleen binnenshuis gebruikt worden. Je kunt bij deze nieuwe tafellamp kiezen uit zwart of wit. Jammer is dat de witte versie wordt geleverd met een zwart laadstation en een erg opvallende groene siliconen grip aan de steel. Die is bedoeld om ‘m gemakkelijker te kunnen verplaatsen. Bij de zwarte versie is de siliconen grip in wat onopvallender grijs uitgevoerd.

Opladen en batterijduur

Net als bij de eerdere Hue Go-lamp, die eruit ziet als een halve bol, kun je de lamp opladen en vervolgens een paar uur draadloos gebruiken. Hij gaat maximaal 48 uur mee op een batterij, maar bij fel licht wordt dit gereduceerd tot 6 uur. In vier uur kun je de lamp weer volledig opladen met de meegeleverde oplaadbasis, die voorzien is van een 2 meter lange stroomkabel. Ook kun je de Philips Hue Go-tafellamp verbinden met de Hue Bridge, waarmee je tot 50 Philips-lampen kunt aansturen. Helaas is het niet mogelijk om via de Philips Hue-app de accustatus af te lezen.

Meer details over de Philips Hue Go tafellamp

De lamp is 35 cm hoog en heeft op het breedste deel een diameter van 14,2 centimeter. Hij weegt 975 gram. Bij een lichtinstelling van 4.000 Kelvin is de maximale helderheid 530 LUmen. Bij standaard wit neemt dit af naar 370 Lumen, vergelijkbaar met de eerdere Hue Go. Je kunt kiezen uit 16 miljoen kleuren.

Het bedienen van de lamp doe je via de Hue-app, gekoppeld met de bridge of via een directe Bluetooth-verbinding. Met een knop kun je wisselen tussen de verschillende lichtinstellingen. Hiermee kun je niet alleen de lamp in- en uitschakelen, maar ook enkele vooraf ingestelde scenes activeren. Eigen scenes kiezen voor de knoppen is helaas niet mogelijk. Ook goed om te weten: de lamp is alleen continu op afstand aan te sturen als hij op de lader staat. Als je de lamp draadloos gebruikt schakelt de zendmodule na verloop van tijd uit en is dus niet meer draadloos aan te sturen. Je moet de lamp dan terug zetten op het laadstation of op een knop drukken.

Prijs en verkrijgbaarheid

De lamp schijnt naar beneden en is daardoor vooral handig om op tafel te zetten, zodat je bijvoorbeeld een boek kunt lezen of goed zicht hebt op de bakken met nootjes en chips als je ’s avonds nog wat langer buiten zit. Dit voorkomt ook dat je wordt verblind als je een gesprek voert. De lamp kost €159,99 en dat is een behoorlijke prijs voor een behoorlijk compact lampje. Een niet-slimme lamp voor buiten op de terrastafel kost heel wat minder, maar dan mis je de aansturing vanaf je iPhone.

