In 2009, twee jaar na de introductie van de allereerste iPod touch, kwam Apple alweer met de derde generatie op de proppen. De belangrijkste verbeteringen waren meer opslag en een betere processor, maar uit gelekte prototypes blijkt dat Apple al vergevorderd was met het toevoegen van een camera aan dit toentertijd nieuwe model.



Prototype iPod touch derde generatie met camera

Het is niet de eerste keer dat er beelden opgedoken zijn van een dergelijk prototype. Al in 2009 gingen er geruchten dat Apple overwoog een camera toe te voegen. Maar de foto’s van het prototype die verzamelaar Giulio Zompetti deelt, zijn duidelijker dan ooit. De camera bevindt zich aan de achterzijde, precies in het midden aan de bovenkant van het apparaat. Hoeveel megapixel de camera precies heeft is niet helemaal duidelijk, maar veel zal het niet geweest zijn.

De vierde generatie was uiteindelijk het eerste model met zowel een camera aan de voor- als achterkant. In dit model had de camera een lens van 0,7-megapixel. Uit teardowns van de uiteindelijke derde generatie bleek dat er wel onderdelen en ruimte was voor een camera, maar dat Apple dit uiteindelijk om onduidelijke redenen geschrapt heeft.

Prototypes zeggen niet alles

De foto’s bevestigen nogmaals dat prototypes lang niet altijd alles zeggen. Apple test bij de ontwikkeling van nieuwe producten vaak veel verschillende versies. Pas maanden voordat het product in de winkels ligt, neemt Apple een definitief besluit over de specificaties en het design. Dat geldt ook nu nog bij iPhones. Geruchten over modellen die pas over een jaar of later uitgebracht worden, moet je daarom altijd met een korrel zout nemen.

Plannen zijn er om gewijzigd te worden en prototypes worden gemaakt om functies en ontwerpen te testen. De iPod touch bewijst wel dat functies die het in het uiteindelijke product niet gered hebben, later altijd opnieuw opgepakt kunnen worden.