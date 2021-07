Het is eind juli en dat betekent nieuwe kwartaalcijfers voor Apple. Er werden 50% meer iPhones verkocht en ook de winst steeg behoorlijk met 36% ten opzichte van vorig jaar. Die groei gaat gelijk op met de omzetgroei uit wearables en aanverwante producten (+34%) en diensten (+33%). Alleen bij Macs en iPads liggen de percentages wat lager, maar die zijn juist in de voorgaande kwartalen erg goed verkocht dankzij thuiswerken. Wearables en accessoires zijn nu groter dan iPads en Macs.

Dit zijn de cijfers:

Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen weer.

Tim Cook:

This quarter, our teams built on a period of unmatched innovation by sharing powerful new products with our users, at a time when using technology to connect people everywhere has never been more important,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “We’re continuing to press forward in our work to infuse everything we make with the values that define us — by inspiring a new generation of developers to learn to code, moving closer to our 2030 environment goal, and engaging in the urgent work of building a more equitable future.