Apple heeft de cijfers van het tweede fiscale kwartaal van 2021 bekendgemaakt. Dat levert een droge lijst met cijfertjes op. Vandaar dat we de hoogtepunten voor jou eruit hebben gehaald in hapklare brokken.

#1 iPhone 12 was populairste model

Twijfel je nog welk model uit de iPhone 12-familie je moet hebben, dan helpt het misschien om te kijken wat anderen doen. Volgens Tim Cook is de iPhone 12 het populairste model in de line-up. Maar de Pro-modellen doen het ook goed. Cook zei niets over de iPhone 12 mini, die het volgens analisten helemaal niet zo goed doet. Vooraf waren de reacties positief over het kleinste model en werd er kritisch gereageerd op de 12 Pro Max, die veel te groot zou zijn. Maar uiteindelijk blijkt het koopgedrag precies andersom. Analisten denken dat de 5,4-inch mini slechts goed is voor 5% van de totale verkopen.



#2 Hoogste marge in 9 jaar

One of Apple's largest growth periods, and when they vastly outperformed the market was in the 2008 financial recession. A Similar trend during the COVID pandemic. Takeaway: Apple the company and the stock are fairly resilient. — Ben Bajarin (@BenBajarin) April 28, 2021

Waarom Apple zoveel geld verdient? Een van de redenen is dat de marges erg hoog zijn. Een AirTag -hangertje kost maar een paar euro om te produceren, maar Apple weet er toch 35 euro voor te vragen. En de marges worden steeds hoger. Uit de nieuwste kwartaalcijfers blijkt dat Apple een brutomarge van 42,5% wist te realiseren. Dat is het hoogst in negen jaar.

Tussen 2013 en 2020 lag de brutomarge bij Apple altijd tussen 37% en 39%, blijkt uit cijfers. Voorgaand kwartaal steeg het naar 40% en nu ligt het op 42,5%. Dat lukt door meer winst te maken met producten als de iPhone en iPad en met extra diensten zoals Apple Music en App Store-aankopen.

#3 Gigantische vraag naar iPad en Mac

Er zijn wel eens momenten geweest dat de verkoop van iPads in het slop raakte en ook de Mac deed het lange tijd niet zo goed. Maar met een groei van meer dan 70% in beide productgroepen blijkt dat er nog steeds veel vraag is. Vooral thuiswerkers zullen behoefte hebben aan goede computers.

En met de iPad Pro 2021 op komst en een kleurrijke serie iMacs 2021 kunnen we ook het volgende kwartaal weer mooie groeicijfers verwachten.

#4 Meer dan 50% van de iPad- en Mac-kopers was nieuw

Apple blijkt veel nieuwe klanten te trekken. Meer dan 50% van de mensen die vorig kwartaal een iPad of Mac hebben gekocht, deden dat voor de eerste keer. In China lag dat percentage nog hoger, namelijk tweederde. Toch blijft de iPhone nog steeds het belangrijkste product voor Apple. Meer dan de helft van de omzet van 89,6 miljard dollar is te danken aan de iPhone. De Mac is echter bezig aan een sterke comeback. Volgens CFO Luca Maestrie zijn de afgelopen drie kwartalen de beste geweest in de historie van de Mac.

Creating customers: The purpose of the firm. pic.twitter.com/pmRQc5CdJe — Horace Dediu (@asymco) April 28, 2021

#5 Minste groei bij wearables

Apple boekte een record in de categorie ‘Wearables, Home, and Accessories’ maar de echte groei lijkt er wel een beetje uit. Afgelopen kwartaal werd 25% omzetgroei gerealiseerd. Het ging om 7,8 miljard dollar omzet, terwijl het een jaar eerder nog 6,2 miljard dollar was. Op zich niet slecht, maar andere categorieën haalden meer dan 60% broei en in het vorige kwartaal lag de groei nog op bijna 30%. Deze productcategorie bestaat uit de Apple Watch, AirPods HomePod en diverse accessoires. Mogelijk begint de markt wat verzadigd te worden.

#6 Diensten ‘boven verwachting’

Apple heeft nu 660 miljoen betaalde abonnementen. In het afgelopen kwartaal kwamen er 40 miljoen bij, een groei van 28% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Apple biedt nu meerdere diensten, of een complete Apple One-bundel die sinds oktober 2020 verkrijgbaar is. Helaas is de grootste bundel met 2TB iCloud-opslag nog steeds niet in Europa af te sluiten. Apple boekte $89,6 miljard omzet in diensten in het afgelopen kwartaal. Dat is een groei van 26,6%. Het is beter dan Apple had verwacht en het is onder andere te danken aan thuisblijvers die vermaak zoeken. Diensten zoals AppleCare+ en advertenties presteerden minder, maar dat trekt volgens Apple nu weer aan.

Apple wilde geen schattingen doen voor toekomstige groei, maar blijft positief over diensten.

This graph says it all for growth: pic.twitter.com/QMQvADxoZl — Horace Dediu (@asymco) April 28, 2021

#7 China is booming met 90 procent groei

Minder interessant voor ons, maar wel voor het wereldwijde plaatje. De omzetten uit Groot-China groeiden 87,5% in vergelijking met vorig jaar. Toen zat China nog op het absolute dieptepunt van de pandemie, nu gaat het een stuk beter. Er werd een omzetrecord voor het maartkwartaal geboekt en elke productcategorie groeide met dubbele cijfers. Tim Cook gaf aan vooral blij te zijn met de vraag naar iPhone 12-modellen in China. Ook blijkt men in China snel over te willen stappen anar 5G. Tweederde van de mensen die een Mac of iPad kopen, doen dat voor het eerst, dus Apple haalt een hoop nieuwe klanten binnen.

De rest van Asia Pacific groeide met 94%. In Europa was de groei 55,8%, Japan zat op 48,7% en Noord- en Zuid-Amerika doen het wat minder met 34,7% groei.

#8 Goed gevoel over Apple TV+

Apple TV+ is van alle streaming videodiensten misschien wel de minst populaire met het minste aanbod, maar Tim Cook heeft er een goed gevoel over. Het gaat volgens Apple niet om zoveel mogelijk aanbod, maar om kwaliteit. Specifieke cijfers hoeveel betalende gebruikers er nu zijn wilde Tim Cook niet geven. Hij benadrukte alleen dat het “heel goed” gaat en dat Apple een “goed gevoel” erover heeft. Dat het met de kwaliteit wel goed zit, blijkt uit het feit dat er al 352 nominaties voor belangrijke prijzen zijn binnengekomen en dat Apple met 98 awards naar huis ging. Ook krijgen shows als Ted Lasso, The Morning Show en Defending Jacob veel aandacht. Maar cijfers geven? Dat doet Cook liever niet.

Mogelijk ligt het aantal betalende gebruikers vrij laag, aangezien Apple al meermaals de gratis proefperiode heeft verlengd. Momenteel kunnen mensen met een recent Apple-product gratis kijken tot juli 2021.

#9 Thuiswerken blijft de trend

Tim Cook heeft reden om te lachen. Hij verwacht dat thuiswerken voor veel mensen realiteit blijft, nadat de pandemie over is. Veel bedrijven zullen zorgen dat medewerkers op afstand kunnen werken – en daar profiteert ook Apple van. Behalve op kantoor willen mensen ook thuis van alle gemakken zijn voorzien, wat technologie betreft. Een extra Mac of iPad is dan zo gekocht.

“De vraag is op dit moment erg sterk”, aldus Cook over de kwartaalcijfers. “Zowel aan de Mac-kant heb je de combinatie van thuiswerken en leren op afstand. En bij iPad heb je ook leren op afstand en thuiswerken.”

#10 Apple waarschuwt voor tekorten bij iPad en Mac

Mocht je de komende tijd de aanschaf van een iPad of Mac gepland hebben, dan moet je rekening houden met tekorten. Cook waarschuwde dat beide productgroepen wel eens te maken kunnen krijgen met leveringsproblemen in de tweede helft van 2021. Exacte details kon Cook niet geven, maar hij ziet wel tekorten opdoemen, later dit jaar.

Er is momenteel sprake van een wereldwijd chiptekort, waar alle bedrijven in de technologiesector mee te maken hebben. “Wij hebben de vraag goed onder controle, maar wat de anderen doen, weet ik niet. We doen ons best, dat is alle wat ik erover kan zeggen”, aldus Cook. Volgens CFO Luca Maestri kunnen we in het juni-kwartaal een wat lagere omzet verwachten, domweg omdat Apple niet altijd kan leveren. De nieuwe 24-inch iMac en het 2021-model van de iPad Pro staan voor half mei gepland, dus wie er eentje wil hebben moet snel zijn.

Meer details over de kwartaalcijfers FQ2 2021 lees je in ons eerdere nieuwsartikel.