Netflix Shuffle Play

Er zijn allerlei manieren om in Netflix te zoeken naar de juiste film of serie om te gaan kijken. Er is een zoekfunctie, een kijklijst en je kan filteren op genre of film of serie. Maar als je je kijklijst al helemaal bekeken hebt, kan het lastig zijn om iets nieuws te vinden. Het klinkt daarom vast herkenbaar dat je minutenlang aan het bladeren bent, zonder dat je echt iets vindt wat je leuk lijkt. Nu laat het bedrijf weten dat ze hier iets aan gaan doen met de functie Shuffle Play.



De afgelopen maanden heeft Netflix bij sommige gebruikers de nieuwe Shuffle Play-functie al getest. Deze test bleek succesvol, waarna Netflix nu besloten heeft om de functie in de eerste helft van dit jaar wereldwijd uit te rollen. Met een druk op de knop wordt er meteen een film of serie afgespeeld, die volgens de algoritmes van Netflix bij jouw voorkeuren past. Dit kan ook iets uit je kijklijst zijn, iets wat je al aan het kijken was of een film of serie die lijkt op één van je favorieten.

Het lijkt erop dat de nieuwe functie vooral bedoeld is voor de televisie-apps van Netflix, waaronder de Apple TV-app. Zoals op de foto te zien is, is de knop al in een test opgedoken. In de test verscheen de knop in de menubalk, onder het huisje. Je herkent hem aan de twee gekruiste pijlen, net als in bijvoorbeeld Spotify of Apple Music.

Netflix belooft dat de functie wereldwijd uitgerold gaat worden in de eerste helft van 2021. Of de knop dan ook op mobiel beschikbaar komt, is nog niet duidelijk. Mogelijk verandert de functie nog wel van naam.