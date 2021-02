Apple en Kia zouden op het punt staan om een contract te sluiten over de productie van Apple Cars. Het zou gaan om 100.000 auto's per jaar.

Grote investering in Kia Motors

Er zijn nieuwe geruchten over de samenwerking tussen Apple en Hyundai-dochter Kia. Het plan zou zijn om 4 biljoen won (omgerekend ongeveer €3 miljard) de investeren in fabrieken. Bronnen noemt de Zuid-Koreaanse nieuwssite Dong-A echter niet. Ze beweren dat beide bedrijven op 17 februari een productie-overeenkomst willen sluiten. Met de investering krijgt Apple toegang tot Kia’s Amerikaanse autofabrieken in Georgia. In 2024 moeten daar dan 100.000 auto’s geproduceerd worden, waarbij de fabriek uiteindelijk de productie kan opvoeren naar maximaal 400.000 stuks per jaar.



De voorwaarden van het contract zijn verder niet bekend. Wel voorspelde Apple-analist Ming-Chi Kuo eerder deze week dat de Apple Car gebouwd zal worden op Hyundai’s E-GMP platform voor elektrische auto’s.

Apple zou van plan zijn om Hyundai's E-GMP platform voor elektrische auto's te gebruiken. Als het doorgaat zijn daarmee ook veel specs van de Apple Car bekend. E-GMP maakt topsnelheden tot 250 kilometer per uur mogelijk en geeft de auto een bereik van 500 kilometer.

Een groot deel van de ontwikkeling zou Apple zelf in handen willen nemen, zoals de zelfrijdende hard- en software, de accutechnologie en het design. Voor het chassis kan dan gebruik worden gemaakt van Hyundai’s platform, aangevuld met de ervaring van losse medewerkers die Apple in dienst heeft genomen. Zo is het hoofd chassisontwikkeling van Porsche ook naar Apple overgestapt.