Apps aangepast voor iOS 17

iOS 17 biedt diverse nieuwe functies waar apps gebruik van kunnen maken. Denk aan geoptimaliseerde widgets voor de Stand-by-modus, nieuwe interactieve widgets, nieuwe Spotlight-functies en nog veel meer. Hoewel Apple’s eigen apps hier vaak al gebruik van maken en bijgewerkt zijn, is het nu de beurt aan ontwikkelaars van App Store-apps. Vanaf nu stroomt de App Store vol met updates zodat de apps aangepast zijn voor iOS 17. En wij hebben enkele noemenswaardige apps voor je uitgezocht.



Let op: Omdat in de App Store miljoenen apps staan, kunnen we onmogelijk alle apps in dit overzicht meenemen die al bijgewerkt zijn. We hebben daarom een selectie gemaakt van de populairste apps. We kunnen daarom ook niet alle suggesties in dit overzicht benoemen.

Veel van de apps hebben interactieve widgets toegevoegd, maar er zijn ook wat apps met een meer unieke aanpak. Ook hebben veel apps van de gelegenheid gebruikgemaakt om hun Apple Watch-app te updaten met een nieuw design, dus ook die apps die aangepast zijn voor watchOS 10 vind je hier terug.