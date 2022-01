Nu de release van de HomePod mini in Nederland steeds dichterbij komt, besteden we op iCulture ook meer aandacht aan de software-updates. Want naast iOS, macOS en watchOS, brengt Apple ook geregeld software-updates voor de HomePod en HomePod mini uit. Nu zijn we aanbeland bij HomePod software-update 15.3. Maar wat heeft Apple daarin verbeterd?



HomePod software-versie 15.3 beschikbaar

De update brengt allereerst verbeterde prestaties en stabiliteit. In welke mate je dit in de praktijk gaat merken, moet de komende tijd blijken. Sinds versie 15.2 van afgelopen december spreekt Siri op de HomePod Nederlands en wij hebben gemerkt dat de foutmarge bij de Nederlandse versie wat groter is dan bij de Engelse. Hopelijk is dat in deze versie verbeterd, voordat Apple de HomePod mini officieel uit gaat brengen. Dat is naar verwachting ergens later dit kwartaal.

In de releasenotes is verder te lezen dat vanaf versie 15.3 stemherkenning tot zes gebruikers beschikbaar is voor gebruikers in Italië in het Italiaans en in India in het Engels. Italiaans werd afgelopen september aan de HomePod toegevoegd, dus het heeft uiteindelijk zo’n vier maanden geduurd voordat stemherkenning beschikbaar kwam. Voor Nederlands wordt stemherkenning niet ondersteund en het is niet bekend wanneer dat toegevoegd gaat worden.

Releasenotes HomePod software-versie 15.3

Dit zijn de releasenotes van deze HomePod-update:

Software version 15.3 adds Siri voice recognition support for up to six users in a home in English (India) and Italian (Italy). This update also includes performance and stability improvements.

HomePod software-update 15.2 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

