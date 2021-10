In het rijtje van software-updates mogen we de HomePod ook niet vergeten. Hoewel de speakers nog altijd niet in Nederland verkrijgbaar zijn, brengt Apple wel met enige regelmaat nieuwe software-updates met verbeteringen uit. Mocht je al een HomePod of HomePod mini in huis hebben staan, dan pak je die verbeteringen alsnog mee. Deze keer voegt Apple in HomePod software-update 15.1 nieuwe functies toe, zowel voor de HomePod als HomePod mini.



HomePod software-update 15.1 beschikbaar

Sinds deze zomer kun je in Apple Music Dolby Atmos muziek luisteren. De muziek klinkt dan een stuk ruimtelijker, waardoor het geluid niet alleen van links en rechts, maar ook boven en onder komt. Apple had al beloofd dat dit ook naar de HomePod komt en nu is het moment daar. Onthoud dat ruimtelijke audio met Dolby Atmos alleen beschikbaar is op de gewone HomePod en niet op de HomePod mini.

Daarnaast beloofde Apple ook lossless audio in Apple Music naar de HomePod te brengen. In tegenstelling tot Dolby Atmos is dit óók beschikbaar op de HomePod mini. Als je in de instellingen lossless audio ingeschakeld hebt en het nummer is in die geluidskwaliteit beschikbaar, dan wordt het automatisch op de HomePod afgespeeld.

Releasenotes HomePod software-update 15.1

De releasenotes van HomePod software-update 15.1 zijn kort en krachtig:

Software version 15.1 includes support for new audio features for your HomePod. This update also includes performance and stability improvements. Spatial audio with Dolby Atmos support on HomePod

Lossless playback with Apple Music on HomePod and HomePod mini

HomePod software-update 15.1 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

